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«Зубы под костюм брал?»: Никита Алексеев ослепил улыбкой на «Жаре-2018»
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«Зубы под костюм брал?»: Никита Алексеев ослепил улыбкой на «Жаре-2018» 

Eva.ru 23 минуты назад
Фото: Eva.ru
Популярный артист Никита Алексеев, попавший на сцену благодаря Ани Лорак и ее поддержке в украинском проекте шоу «Голос», стал одним из почетных гостей музыкального фестиваля «Жара-2018», который проходит в эти дни в Баку. Молодой человек вышел к репортерам в белоснежном костюме, который удивительным образом гармонировал с цветом его зубов.
Скромный и романтичный парень, с застенчивым взглядом и копной вьющихся волос — это Никита Алексеев. Украинский артист, несмотря на свой юный возраст и довольно непродолжительную карьеру, уже успел добиться многих высот. Его необычный тембр голоса и невероятные тексты песен покорили сердца миллионов поклонниц не только в России и Украине, но также в Белоруссии, согласившейся отправить Никиту на музыкальный конкурс «Евровидение 2018» под своим флагом.
Впрочем, участие Алексеева в шоу закончилось довольно быстро, по итогам голосования, молодой артист не прошел в финал. Зато любовь поклонниц к харизматичному и слегка таинственному юноше лишь увеличилась. На ковровой дорожке в Баку Никита появился, сверкая не только белоснежной улыбкой, но и строгим белым костюмом, который на молодежный лад дополнил спортивными кроссовками того же снежного цвета.
«Волшебный Никита! Улыбка белее пиджака» «Как-будто он челюсть под костюм брал» «Зубы гармонируют с костюмом» «Что у него белее? Челюсть или наряд?», — беззлобно шутили интернет-пользователи. Напомним, что музыкальный фестиваль «Жара» будет проходить в Баку 4 дня, в шоу под открытым небом выступит более 75 артистов.
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