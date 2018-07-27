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Бюст ингушского писателя Идриса Базоркина установили в Болгарии
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Бюст ингушского писателя Идриса Базоркина установили в Болгарии 

«Это Кавказ» 13 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
В болгарском Плиске на территории «Двора кириллицы» открыли бюст ингушского классика Идриса Базоркина. Скульптуру установили на Аллее писателей всех народов, творящих на кириллице,
«В культурно-историческом комплексе города Плиска в музее «Двор кириллицы» прошла торжественная церемония установки бюста Идриса Базоркина на Аллее писателей всех народов, творящих на кириллице. Имя ингушского классика увековечено наряду с именами выдающихся русских поэтов и писателей, таких как Лев Толстой, Александр Пушкин, а также писателями других национальностей и народов, создававших свои произведения на кириллице», — сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела Ингушетии.
В мероприятии приняла участие делегация ингушского минкультуры, родственники писателя и автор бюста — скульптор Ибрагим Полонкоев, передает ТАСС. По традиции, под постаментом Базоркину была оставлена горсть земли с родового аула ингушского писателя Эгикал в горной Ингушетии, где в настоящее время находится место его захоронения.
Идрис Базоркин (1910−1993 гг.) — общественно-политический деятель, классик ингушской литературы. Он был делегатом от чечено-ингушской писательской организации на первом съезде советских писателей. Перу Базоркина принадлежит целый ряд сборников стихов, более 100 литературных произведений. Но его главным трудом стал вышедший в 1968 году роман-эпопея «Из тьмы веков».
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