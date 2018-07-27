Навка и Песков пришли послушать Агутина. А Мария Захарова написала песню для Зары

Мария Захарова приехала в Баку с рабочим визитом. Официальный представитель МИД России участвует в консультациях с дипломатами МИД Азербайджана, а свободный вечер провела на фестивале «Жара». Teleprorammma.pro из первых уст узнала, что Мария Захарова написала слова песни для певицы Зары: «Сейчас вышла песня на музыку Макса Фадеева и мои слова, которую исполняет Зара. Она была уже презентована, называется „За тебя, любимый“. Песня немного осенняя, с налетом светлой грусти, и одновременно надежды. Надеюсь, что песня слушателям понравится. Есть еще задумки, творческие планы».

Напомним, что ранее Захарова писала слова песни для Наргиз. Мария — талантливый автор, стихи — ее увлечение в нерабочее время. Мария Захарова в Баку по совету мамы посетит музей ковров. Из угощений дипломату больше всего понравились шашлык, зелень и душистые травы. Кстати, белое платье-футляр Мария Захарова купила за три тысячи рублей у московского дизайнера. Захарова умеет находить недорогие, и при этом стильные вещи.