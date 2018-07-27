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Навка и Песков пришли послушать Агутина. А Мария Захарова написала песню для Зары
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Навка и Песков пришли послушать Агутина. А Мария Захарова написала песню для Зары 

Teleprogramma.pro 13 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мария Захарова приехала в Баку с рабочим визитом. Официальный представитель МИД России участвует в консультациях с дипломатами МИД Азербайджана, а свободный вечер провела на фестивале «Жара». Teleprorammma.pro из первых уст узнала, что Мария Захарова написала слова песни для певицы Зары: «Сейчас вышла песня на музыку Макса Фадеева и мои слова, которую исполняет Зара. Она была уже презентована, называется „За тебя, любимый“. Песня немного осенняя, с налетом светлой грусти, и одновременно надежды. Надеюсь, что песня слушателям понравится. Есть еще задумки, творческие планы».
Напомним, что ранее Захарова писала слова песни для Наргиз. Мария — талантливый автор, стихи — ее увлечение в нерабочее время. Мария Захарова в Баку по совету мамы посетит музей ковров. Из угощений дипломату больше всего понравились шашлык, зелень и душистые травы. Кстати, белое платье-футляр Мария Захарова купила за три тысячи рублей у московского дизайнера. Захарова умеет находить недорогие, и при этом стильные вещи.
Компанию Марии Захаровой на фестивале «Жара» в Баку составил Стивен Сигал/Фото: пресс-служба В белом наряде на «Жару» пришла и Татьяна Навка. Компанию ей составил супруг Дмитрий Песков. Навка и Песков посетили выступление Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Супруги с удовольствием послушали гостей фестиваля «Жара». Белые наряды выгодно подчеркнули бронзовый загар Захаровой и Навки. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1832840756844689817_2309760541"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
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