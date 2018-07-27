Винтажные фотографии насекомых и пауков

В начале 1900-х годов Дэвид Фэрчайлд (David Fairchild) направил свою камеру на тех, кого мы далеко не всегда замечаем. Его финальная работа вошла в журнал National Geographic и поражала уникальностью, для своего времени, увеличенных изображений. В коллекцию автора вошли снимки кузнечиков, пчелиных мух, кругопрядов и других маленьких и удивительных существ.

Дэвид Фэрчайлд использовал свой 3,7-метровый фотоаппарат, который он называл «Длинный Том» для получения увеличенных снимков насекомых для своей статьи в журнале National Geographic 1913-го года.

Каждый снимок маленького существа стал большим открытием и для самого фотографа:

«Когда человек изучает фотографии, озвучивающие новую ноту в непрофессиональном изучении природы, он тут же заинтересовывается и изумляется миром, который он открывает».

Насекомые эволюционировали 400 миллионов лет назад, выбрались из моря, стряхнули грязь и обрели крылья. Это не может не удивлять. Смотрим фотографии «монстров».

© National Geographic

© National Geographic

© National Geographic

© National Geographic

© National Geographic

© National Geographic

© National Geographic

© National Geographic

© National Geographic