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Винтажные фотографии насекомых и пауков
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Винтажные фотографии насекомых и пауков 

Naked-Science.ru 12 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
В начале 1900-х годов Дэвид Фэрчайлд (David Fairchild) направил свою камеру на тех, кого мы далеко не всегда замечаем. Его финальная работа вошла в журнал National Geographic и поражала уникальностью, для своего времени, увеличенных изображений. В коллекцию автора вошли снимки кузнечиков, пчелиных мух, кругопрядов и других маленьких и удивительных существ.
Дэвид Фэрчайлд использовал свой 3,7-метровый фотоаппарат, который он называл «Длинный Том» для получения увеличенных снимков насекомых для своей статьи в журнале National Geographic 1913-го года.
Каждый снимок маленького существа стал большим открытием и для самого фотографа:
«Когда человек изучает фотографии, озвучивающие новую ноту в непрофессиональном изучении природы, он тут же заинтересовывается и изумляется миром, который он открывает».
Насекомые эволюционировали 400 миллионов лет назад, выбрались из моря, стряхнули грязь и обрели крылья. Это не может не удивлять. Смотрим фотографии «монстров».
© National Geographic
© National Geographic
© National Geographic
© National Geographic
© National Geographic
© National Geographic
© National Geographic
© National Geographic
© National Geographic
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