Директор музея Менделеева и Блока получила всероссийскую премию «Хранители наследия»

Лауреатом всероссийской премии «Хранители наследия» в номинации «Созидание» стала Светлана Мисочник, директор государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в Подмосковье, премию вручали в пятницу в музее-усадьбе Архангельское, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В музее-усадьбе Архангельское в пятницу при поддержке министерства культуры Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения всероссийской премии «Хранители наследия». Учредителем премии выступает Региональный общественный фонд изучения наследия П. А. Столыпина.

«В 2018 году лауреатом всероссийской премии «Хранители наследия» в номинации «Созидание» стала представитель Подмосковья — Светлана Мисочник, директор государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока. Это вдвойне приятно, потому что премия призвана привлечь внимание общества к людям, которые беззаветно и преданно служат сбережению историко-культурного наследия России. Один из инициаторов и первых лауреатов почетной награды — выдающийся реставратор Савва Ямщиков», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

За прошедшие годы в оргкомитет премии поступило более 300 заявок, 98 номинантов стали лауреатами. Главный критерий при присуждении премии — выдающиеся заслуги и личный вклад в дело сохранения историко-культурного наследия страны.