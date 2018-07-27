Годный косплей: самые крутые участники фестиваля Comic Con 2018

На днях в Сан-Диего завершился фестиваль Comic Con — главное «гиковское» событие планеты.

Фанаты комиксов и фантастических фильмов со всего мира ежегодно приезжают в Штаты, чтобы себя показать и на других посмотреть, соревнуясь в мастерстве грима и чудесах кройки и шитья. И действительно, зачастую получается так круто, что даже голливудские профи нервно курят в сторонке.

Ну а у нас, в БигПикче, просто глаза разбежались от такого разнообразия невероятных костюмов. Однако мы собрались духом и выбрали самые-самые годные косплеи.

Дэдпулов в этом году было просто тьма (выход фильма «Дэдпул 2» тому виной) — чтобы показать их всех нужно заводить отдельную рубрику публикаций на 20. Но мы не будем мусолить вам глаза и ограничимся лишь парочкой ярких персонажей.

Публикация от Go Go Cosplay! (@gogocosplaycom)

24 Июл 2018 в 7:01 PDT Публикация от Salvador Arana (@salandhiscamera)

26 Июл 2018 в 12:25 PDT Чужой и Хищник из того самого фильма, где Чужой против Хищника.

Публикация от huggy snaps (@huggysnaps)

26 Июл 2018 в 8:53 PDT Фильм «Оно» вышел на экраны в 2017 году, но это было уже после фестиваля Comic Con! Пришлось терпеть почти год.

Публикация от Where Toys Dwell (@wheretoysdwell)

24 Июл 2018 в 7:11 PDT Публикация от MEX Art (@mex_live)

26 Июл 2018 в 11:04 PDT Моана, ты ли это?

Публикация от Jimmy Sherfy (@jimmysherfy)

26 Июл 2018 в 9:45 PDT Грета, «Гремлины»

Публикация от YemBond (@yembond)

26 Июл 2018 в 9:13 PDT Орлица — одна из первых женщин-супергероев вселенной DC Comics.

Публикация от Go Go Cosplay! (@gogocosplaycom)

25 Июл 2018 в 8:00 PDT Профессор Северус Снегг из мира Гарри Поттера

Публикация от Lady Puddings of Yorkshire (@ladypuddingsofyorkshire)

27 Июл 2018 в 6:28 PDT Мигель , главный герой мультфильма «Тайна Коко». Кстати, в этом году мультик взял два «Оскара»: за лучший анимационный фильм и лучшую песню.

Публикация от Micvee Cosplay (@micveecosplay)

27 Июл 2018 в 6:03 PDT Герои мультфильма «Кошмар перед Рождеством».

Публикация от MEX Art (@mex_live)

27 Июл 2018 в 1:35 PDT Публикация от MEX Art (@mex_live)

26 Июл 2018 в 11:02 PDT Чаровница из «Отряда самоубийц» — сильная волшебница, способная исцелять раны, телепортироваться, проходить сквозь стены и летать.

Публикация от MEX Art (@mex_live)

27 Июл 2018 в 1:32 PDT Ну что, забыли о Битлджусе?

Публикация от MEX Art (@mex_live)

27 Июл 2018 в 1:23 PDT Цирилла, «Ведьмак».

Публикация от apegeo (@apegeo)

26 Июл 2018 в 5:55 PDT Шляпочник со своей славной компанией из «Алисы в стране чудес».

Публикация от Noah Horn (@icarus2112)

26 Июл 2018 в 4:59 PDT Просто акула. Но крутая же!

Публикация от EBA Performance Makeup (@ebaperformancemakeup)

26 Июл 2018 в 4:44 PDT Дейнерис Таргариен, «Игра Престолов».

Публикация от Iran Q (@photograsaurus_rex)

26 Июл 2018 в 4:25 PDT Мистик и Магнето из «Людей Икс»

Публикация от FX And Glam Makeup Artist (@paint.in.red.fx)

26 Июл 2018 в 1:40 PDT Джокер, собственной персоны.

Публикация от Noah Horn (@icarus2112)

26 Июл 2018 в 12:22 PDT Супергерой Зеленый фонарь в женском варианте.

Публикация от Onramp (@tryonramp)

26 Июл 2018 в 11:16 PDT Эйс Вентура

Публикация от Arin Sang-urai (@photojuice)

26 Июл 2018 в 7:25 PDT Марио со своей принцессой

Публикация от Michelle Lorraine † (@beautysenvy)

26 Июл 2018 в 7:20 PDT Нечто жуткое. Но какой грим!

Публикация от AGEN (@agensevatti_)

26 Июл 2018 в 2:40 PDT Поклонники Мардж Симпсон

Публикация от Allison McVeganpants (@hyperiontacos)

20 Июл 2018 в 12:53 PDT Лилу и Руби Роуд, «Пятый элемент»

Публикация от Michael G (@emgeethree)

21 Июл 2018 в 12:07 PDT Урсула из «Русалочки». А рядом с ней, кстати, один из самых востребованных голливудских гримеров — Ве Нилл. У нее даже «Оскар» есть.

Публикация от Ve Neill (@therealve)

19 Июл 2018 в 9:20 PDT Рик и Морти.

Публикация от ASTA YOUNG (@astayoung)

20 Июл 2018 в 2:26 PDT Жуткие мертвые близняшки из «Сияния».

Команда Скуби Ду Ледяной король, «Игра Престолов»

Бэтмен и Чудо-женщина

Харли Квин, подружка Джокера. Что важно — не в гламурном образе «Отряда самоубийц».

Железный человек. Ну разве не хороший мальчик?