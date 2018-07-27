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Годный косплей: самые крутые участники фестиваля Comic Con 2018
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Годный косплей: самые крутые участники фестиваля Comic Con 2018 

Bigpicture.ru 11 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
На днях в Сан-Диего завершился фестиваль Comic Con — главное «гиковское» событие планеты.
Фанаты комиксов и фантастических фильмов со всего мира ежегодно приезжают в Штаты, чтобы себя показать и на других посмотреть, соревнуясь в мастерстве грима и чудесах кройки и шитья. И действительно, зачастую получается так круто, что даже голливудские профи нервно курят в сторонке.
Ну а у нас, в БигПикче, просто глаза разбежались от такого разнообразия невероятных костюмов. Однако мы собрались духом и выбрали самые-самые годные косплеи.
Дэдпулов в этом году было просто тьма (выход фильма «Дэдпул 2» тому виной) — чтобы показать их всех нужно заводить отдельную рубрику публикаций на 20. Но мы не будем мусолить вам глаза и ограничимся лишь парочкой ярких персонажей.
Публикация от Go Go Cosplay! (@gogocosplaycom)
24 Июл 2018 в 7:01 PDT  Публикация от Salvador Arana (@salandhiscamera)
26 Июл 2018 в 12:25 PDT  Чужой и Хищник из того самого фильма, где Чужой против Хищника.
Публикация от huggy snaps (@huggysnaps)
26 Июл 2018 в 8:53 PDT  Фильм «Оно» вышел на экраны в 2017 году, но это было уже после фестиваля Comic Con! Пришлось терпеть почти год.
Публикация от Where Toys Dwell (@wheretoysdwell)
24 Июл 2018 в 7:11 PDT  Публикация от MEX Art (@mex_live)
26 Июл 2018 в 11:04 PDT  Моана, ты ли это?
Публикация от Jimmy Sherfy (@jimmysherfy)
26 Июл 2018 в 9:45 PDT  Грета, «Гремлины»
Публикация от YemBond (@yembond)
26 Июл 2018 в 9:13 PDT  Орлица — одна из первых женщин-супергероев вселенной DC Comics.
Публикация от Go Go Cosplay! (@gogocosplaycom)
25 Июл 2018 в 8:00 PDT  Профессор Северус Снегг из мира Гарри Поттера.
Публикация от Lady Puddings of Yorkshire (@ladypuddingsofyorkshire)
27 Июл 2018 в 6:28 PDT  Мигель, главный герой мультфильма «Тайна Коко». Кстати, в этом году мультик взял два «Оскара»: за лучший анимационный фильм и лучшую песню.
Публикация от Micvee Cosplay (@micveecosplay)
27 Июл 2018 в 6:03 PDT  Герои мультфильма «Кошмар перед Рождеством».
Публикация от MEX Art (@mex_live)
27 Июл 2018 в 1:35 PDT  Публикация от MEX Art (@mex_live)
26 Июл 2018 в 11:02 PDT  Чаровница из «Отряда самоубийц» — сильная волшебница, способная исцелять раны, телепортироваться, проходить сквозь стены и летать.
Публикация от MEX Art (@mex_live)
27 Июл 2018 в 1:32 PDT  Ну что, забыли о Битлджусе?
Публикация от MEX Art (@mex_live)
27 Июл 2018 в 1:23 PDT  Цирилла, «Ведьмак».
Публикация от apegeo (@apegeo)
26 Июл 2018 в 5:55 PDT  Шляпочник со своей славной компанией из «Алисы в стране чудес».
Публикация от Noah Horn (@icarus2112)
26 Июл 2018 в 4:59 PDT  Просто акула. Но крутая же!
Публикация от EBA Performance Makeup (@ebaperformancemakeup)
26 Июл 2018 в 4:44 PDT  Дейнерис Таргариен, «Игра Престолов».
Публикация от Iran Q (@photograsaurus_rex)
26 Июл 2018 в 4:25 PDT  Мистик и Магнето из «Людей Икс»
Публикация от FX And Glam Makeup Artist (@paint.in.red.fx)
26 Июл 2018 в 1:40 PDT  Джокер, собственной персоны.
Публикация от Noah Horn (@icarus2112)
26 Июл 2018 в 12:22 PDT  Супергерой Зеленый фонарь в женском варианте.
Публикация от Onramp (@tryonramp)
26 Июл 2018 в 11:16 PDT  Эйс Вентура
Публикация от Arin Sang-urai (@photojuice)
26 Июл 2018 в 7:25 PDT  Марио со своей принцессой
Публикация от Michelle Lorraine † (@beautysenvy)
26 Июл 2018 в 7:20 PDT  Нечто жуткое. Но какой грим!
Публикация от AGEN (@agensevatti_)
26 Июл 2018 в 2:40 PDT  Поклонники Мардж Симпсон
Публикация от Allison McVeganpants (@hyperiontacos)
20 Июл 2018 в 12:53 PDT  Лилу и Руби Роуд, «Пятый элемент»
Публикация от Michael G (@emgeethree)
21 Июл 2018 в 12:07 PDT  Урсула из «Русалочки». А рядом с ней, кстати, один из самых востребованных голливудских гримеров — Ве Нилл. У нее даже «Оскар» есть.
Публикация от Ve Neill (@therealve)
19 Июл 2018 в 9:20 PDT  Рик и Морти.
Публикация от ASTA YOUNG (@astayoung)
20 Июл 2018 в 2:26 PDT  Жуткие мертвые близняшки из «Сияния».
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