Названы главные злодеи за всю историю кино

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Издание о кино The Hollywood Reporter провело опрос среди 1 000 деятелей киноиндустрии, чтобы определить главных злодеев за всю историю кинематографа. Результаты опроса получились любопытными. На первое место попал темный повелитель ситхов Дарт Вейдер — беспощадный, могущественный и властолюбивый персонаж из вселенной «Звездных войн», не знающий сострадания и прощения. Как видите, прямо-таки олицетворение самого зла!

Также в пятерке злодеев:

Злая ведьма Запада (Маргарет Хэмилтон) из классического «Волшебника страны Оз» 1939 года;

Джокер из «Темного рыцаря» (Хит Леджер);

Сестра Милдред Рэтчед ( Луиза Флетчер ) из фильма «Пролетая над гнездом кукушки».

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