Названы главные злодеи за всю историю кино 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Издание о кино The Hollywood Reporter провело опрос среди 1 000 деятелей киноиндустрии, чтобы определить главных злодеев за всю историю кинематографа. Результаты опроса получились любопытными. На первое место попал темный повелитель ситхов Дарт Вейдер — беспощадный, могущественный и властолюбивый персонаж из вселенной «Звездных войн», не знающий сострадания и прощения. Как видите, прямо-таки олицетворение самого зла!
Также в пятерке злодеев:
Ганнибал Лектер (в исполнении Энтони Хопкинса);
Злая ведьма Запада (Маргарет Хэмилтон) из классического «Волшебника страны Оз» 1939 года;
Джокер из «Темного рыцаря» (Хит Леджер);
Сестра Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер) из фильма «Пролетая над гнездом кукушки».
Кто еще? Всего в список вошли 25 злодеев, и все они довольно разноплановые: тут и Миранда Пристли («Дьявол носит Prada»), и Норман Бейтс («Психо»), и Энни Уилкс («Мизери»), и полковник Ганс Ланда («Бесславные ублюдки»), и Антон Чигур («Старикам здесь не место»). Также своими злодейскими деяниями запомнились акула («Челюсти»), Джек Торренс («Сияние»), Шрам («Король Лев»); Волдеморт («Гарри Поттер») и Майкл Корлеоне («Крестный отец»). Полный список тут.
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