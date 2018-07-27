2-й день «Жары-2018»: Седокова появилась в образе роковой красотки с рваной челкой, а Кошкина — в секси-платье с серебристым капюшоном

Владимира Преснякова. 27 июля в рамках международного музыкального фестиваля «Жара» состоялся творческий вечер Валерии, а также сольные концерты Леонида Агутина

В этот вечер звезды собрались, чтобы насладиться выступлениями артистов, но перед этим по традиции прошлись по ковровой дорожке, демонстрируя свои лучшие наряды. И, стоит отметить, некоторые образы были настолько горячи, что в полной мере соответствовали атмосфере «Жары». Так, Асти выбрала черное платье в пол с декольте до пояса и сексуальным вырезом на спине, а Яна Кошкина , которая выступила одной из ведущих фестиваля в этом году, — наряд с серебристым капюшоном и высокими разрезами до бедра.

Большим сюрпризом для зрителей стало появление звездной четы Татьяны Навки Дмитрия Пескова , которые с удовольствием позировали фотографам и раздавали автографы поклонникам. Впрочем, приезд Ксении Бородиной тоже стал неожиданностью для многих. Для выхода в свет ведущая «Дома-2» выбрала зеленое платье-футляр с открытыми плечами и серебристыми цепочками на подоле.

После красной дорожки начался творческий вечер Валерии, в рамках которого она исполнила свои самые громкие хиты, а затем последовали сольные концерты Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Оба музыканта спели дуэтом с другими звездами, а также не упустили возможности выйти на сцену вместе со своими любимыми женами, исполнив романтические песни.

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru