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В дошкольном отделении «Соколиной горы» отпраздновали день пирожков
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В дошкольном отделении «Соколиной горы» отпраздновали день пирожков 

Управа района Соколиная гора 10 часов назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Воспитанники дошкольного отделения школы № 429 «Соколиная гора» приняли участие в оригинальном празднике — Дне пирожков с малиновым вареньем.
Специально для праздника дети вместе со своими родителями приготовили пироги и пирожки, главной начинкой в которых выступило малиновое варенье, и принесли их в свою группу. Как рассказали воспитатели дошкольного отделения, в России отмечают множество праздников. Многие из них очень серьезные, играют важную роль и таят в себе глубокий смысл. Однако, есть и те, основная задача которых — дарить людям хорошее настроение. Именно к таким праздникам и относится День пирожков с малиновым вареньем, который впервые отметили в 2015 году. Несмотря на свою непродолжительную историю, праздник уже успел завоевать преданных поклонников.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 429 „Соколиная гора“.
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