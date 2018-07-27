Лондон глазами бездомных: бомжам раздали 100 фотоаппаратов и попросили снять свой город

Cafe Art — организация, которая помогает бездомным проявить себя и объединяет их посредством искусства и фотографии. В июне Cafe Art раздала 100 бездомным одноразовые фотоаппараты Fuji и попросила в рамках ежегодного проекта снять свой Лондон. То, что они видят каждый день.

Та же акция проводилась в Брайтоне, Сиднее, Новом Орлеане, Сан-Паулу, Торонто и Будапеште. Цель проекта — дать бездомным не просто подзаработать, но и почувствовать себя частью чего-то большего. Всего было сделано около двух тысяч кадров, и среди них общественным голосованием в интернете были выбраны 20 лучших.

Эти 20 фотографий попадут в календарь MyLondon следующего года, который будут продавать бездомные, нуждающиеся в работе. В 2018 году участники проекта заработали более 150 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей) на продаже своих фото и копий.

Кроме того, из работ формируется фотовыставка, где любой может купить понравившееся фото.

В Берлине, Нью-Йорке, Мельбурне будет проводиться международная фотовыставка.

Кадр был сделан в Шордитче женщиной по имени Майя: «Позирует мне Джонатан, сын двух лучших моих друзей. Ему пять лет, такой славный возраст, полный любопытства и невинности».

Драконий мост на улице Холборн.

На фото две жемчужные королевы, восточная часть Лондона. Фотограф Джеральдин рассказала: «Два раза я была бездомной, и все из-за моей зависимости».

«Это Мик Тейлор, также известный как Чайник, Маленький Харви и под множеством других имен», — рассказывает автор фото Лу Дэнби.

Ветеран войны Хью Гари, который служил в Ираке и Афганистане, снял черно-белую фотографию небоскреба The Shard: «Я приехал на Лондонский мост, чтобы снять платформу. А когда обернулся, то увидел небоскреб во всю его длину и подумал, что линия навеса платформы идеально совпадает со зданием».

Элла: «Кадр был сделан на Хеминфорд-роад, когда я гуляла с дочерью солнечным воскресным днем. В сумке у меня оказался красный шарик, я надула его и дала дочери, обнаружив потрясающую тень на стене».

Фотографии были сняты в июне, когда британцы наслаждались чемпионатом мира и рекордной жарой.