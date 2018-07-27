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В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» началась пятая смена «Лагеря настоящих героев»
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В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» началась пятая смена «Лагеря настоящих героев» 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
За пятую смену в лагере отдохнет 300 детей в возрасте от 12 до 16 лет. С ними будут заниматься 27 вожатых, а все занятия проводить 24 специально подготовленных инструктора.
В детском палаточном лагере «Лагерь настоящих героев» началась пятая смена летнего сезона 2018 года, он расположен в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Мальчишки из Подмосковных городов Павловский Посад, Подольск, Протвино, Реутов, Серебрянные Пруды, Серпухов, Ступино, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Шатура, Шаховская, Электрогорск, Электросталь и Рузского района станут участниками интересной и увлекательной смены. Пройдет она по специальной программе «Школа воздушно-космических сил», предназначена для мальчиков и делиться на три основных программных курса:
«История авиации» — расскажет об известных конструкторах, изобретателях, «отцах» авиации и космонавтики России, обогатит знаниями о авиации и космонавтики.
«Авиамоделерование» — участники смены создадут с нуля полноценные модели планеров и самолетов, проведут выставку и запуск созданных моделей.
«Личностное развитие» — раскроются темы «Уверенности в себе», «Развитие лидерских качеств» и «Работа в команде», а тренинги пройдут с использованием аудио-визуальных специально подготовленных материалов.
Ребят также ждет увлекательная инструкторская программа: тактическая подготовка и игра лазертаг, занятия по оказанию первой помощи, основам выживания, ориентированию на местности и преодолению специальной полосы препятствий. Проверкой всех приобретённых знаний и умений станет итоговое комплексное соревнования между взводами.
За пятую смену в лагере отдохнет 300 детей в возрасте от 12 до 16 лет. С ними будут заниматься 27 вожатых, а все занятия проводить 24 специально подготовленных инструктора.
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