В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» началась пятая смена «Лагеря настоящих героев»

За пятую смену в лагере отдохнет 300 детей в возрасте от 12 до 16 лет. С ними будут заниматься 27 вожатых, а все занятия проводить 24 специально подготовленных инструктора.

В детском палаточном лагере «Лагерь настоящих героев» началась пятая смена летнего сезона 2018 года, он расположен в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Мальчишки из Подмосковных городов Павловский Посад, Подольск, Протвино, Реутов, Серебрянные Пруды, Серпухов, Ступино, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Шатура, Шаховская, Электрогорск, Электросталь и Рузского района станут участниками интересной и увлекательной смены. Пройдет она по специальной программе «Школа воздушно-космических сил», предназначена для мальчиков и делиться на три основных программных курса:

«История авиации» — расскажет об известных конструкторах, изобретателях, «отцах» авиации и космонавтики России, обогатит знаниями о авиации и космонавтики.

«Авиамоделерование» — участники смены создадут с нуля полноценные модели планеров и самолетов, проведут выставку и запуск созданных моделей.

«Личностное развитие» — раскроются темы «Уверенности в себе», «Развитие лидерских качеств» и «Работа в команде», а тренинги пройдут с использованием аудио-визуальных специально подготовленных материалов.

Ребят также ждет увлекательная инструкторская программа: тактическая подготовка и игра лазертаг, занятия по оказанию первой помощи, основам выживания, ориентированию на местности и преодолению специальной полосы препятствий. Проверкой всех приобретённых знаний и умений станет итоговое комплексное соревнования между взводами.

За пятую смену в лагере отдохнет 300 детей в возрасте от 12 до 16 лет. С ними будут заниматься 27 вожатых, а все занятия проводить 24 специально подготовленных инструктора.