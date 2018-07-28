В Петербурге открывается VK Fest

Двухдневный фестиваль VK Fest — 2018, организованный социальной сетью «ВКонтакте», открывается в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Впервые на фестивале появится большая площадка команды «ВКонтакте», посетители смогут послушать выступления разработчиков и тестировщиков, сыграть в интеллектуальные игры и узнать, как устроена работа самой популярной социальной сети в России и странах СНГ", — сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

В специальной зоне VK Team команда соцсети представит программу VK Testers, позволяющую пользователям тестировать новые продукты.

Фестиваль пройдет 28 и 29 июля в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. В 2017 году его посетили 85 тысяч человек, для которых работало 350 интерактивных площадок.