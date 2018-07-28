В Петербурге открывается VK Fest 

Двухдневный фестиваль VK Fest — 2018, организованный социальной сетью «ВКонтакте», открывается в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Музыкальная часть фестиваля пройдет на четырех площадках: Синей, Белой, Зеленой сценах и Record Stage. Участниками VK Fest станут Диана Арбенина, Михаил Боярский, Ольга Бузова, Елена Темникова, Монеточка, Face, Баста, Элджей, Feduk, Noize MС, Loboda, Гречка, «Мы». Кроме музыкальной составляющей, гостей фестиваля ждут спортивные игры, компьютерные турниры, конкурсы косплееров.
"Впервые на фестивале появится большая площадка команды «ВКонтакте», посетители смогут послушать выступления разработчиков и тестировщиков, сыграть в интеллектуальные игры и узнать, как устроена работа самой популярной социальной сети в России и странах СНГ", — сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
В специальной зоне VK Team команда соцсети представит программу VK Testers, позволяющую пользователям тестировать новые продукты.
На фестивале также организуют зону «Лекторий», где специальные лекции прочтут продюсер Максим Фадеев, гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия, журналист Александр Невзоров и другие.
Фестиваль пройдет 28 и 29 июля в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. В 2017 году его посетили 85 тысяч человек, для которых работало 350 интерактивных площадок.