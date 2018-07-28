Памеле Андерсон ставили диагноз «гепатит», у Натальи Кустинской — подозревали

больше по теме Чек-ап месяца: экспресс-тест на гепатит СЗаразиться гепатитом можно даже во время медицинских процедур или в косметическом кабинете — если не соблюдается техника безопасности. Многие звезды тщательно скрывали свои диагнозы, опасаясь, что из-за этого лишатся большей части фанатов. А иногда они и сами не знали о болезни, которая постепенно подтачивала их здоровье. Teleprogramma.pro вспоминает самые нашумевшие истории последних лет.