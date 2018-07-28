больше по теме Чек-ап месяца: экспресс-тест на гепатит СЗаразиться гепатитом можно даже во время медицинских процедур или в косметическом кабинете — если не соблюдается техника безопасности. Многие звезды тщательно скрывали свои диагнозы, опасаясь, что из-за этого лишатся большей части фанатов. А иногда они и сами не знали о болезни, которая постепенно подтачивала их здоровье. Teleprogramma.pro вспоминает самые нашумевшие истории последних лет.
Памела Андерсон Фото: кадр из сериала «Спасатели Малибу» Звезде «Спасателей Малибу» диагноз гепатит С поставили в 2002 году. Как считала Памела Андерсон, скорее всего, вирусом она заразилась еще в 90-х от мужа, барабанщика группы Motley Crue Томми Ли, когда они делали татуировки одной и той же иглой. Звезда лечилась больше 10 лет. В ноябре 2015-го Памела сообщила, что недавно прошла новый, экспериментальный курс лечения и ей наконец-то удалось победить болезнь, вирус в крови больше не обнаруживается. Томми Ли Томми Ли. Фото: Globallookpress.com Когда стало известно о диагнозе Андерсон, американская пресса очень долго гадала: то ли ее бывший муж не знал о том, что в его крови присутствует вирус, то ли знал, но по какой-то причине скрыл это от супруги. Музыкант также очень долго лечился от гепатита. Томми Ли вылечился на год раньше, чем его бывшая жена, в 2014-м. И, как рассказывала Памела, все время «подталкивал» ее, чтобы она тоже обратилась к врачам и не падала духом в борьбе с болезнью. Наталья Кустинская Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Звезда фильмов «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию» скончалась в 2012 году в возрасте 74 лет. В последнее время Кустинская тяжело болела. После смерти актрисы в прессе появилась информация, что у нее, помимо хронических заболеваний, о которых уже было известно, и пневмонии, был гепатит С, разрушивший ее печень. Как сообщил после смерти звезды советского кино ухаживавший за ней патронажный работник, есть подозрение на гепатит. Высказывались предположения, что Наталья Кустинская могла заразиться вирусом во время каких-то медицинских манипуляций, например, лечения зубов или уколов. Диаманда Галас Диаманда Галас. Фото: Wikimedia.com Американская певица-альтернативщица также много лет лечилась от гепатита, которым заразилась еще в юности, во время инъекции грязной иглой. Лечение было долгим и тяжелым. В одном из интервью Галас рассказывала, что не прекращала выступать даже во время терапии, несмотря на сильнейшую депрессию и усталость — побочное действие лекарственных препаратов. В 2005 году она сообщила, что наступила ремиссия. Сейчас певице 62 года. Марк Горонок Фото: кадр из фильма «Все будет хорошо» больше по теме Эксклюзив: врач-гепатолог о том, что такое гепатит С и как победить страшный недугВсе, что надо знать о профилактике и лечении гепатитов, — в эксклюзивном интервью главного гепатолога Минздрава Московской области Павла Богомолова. Актер, известный зрителям по фильмам «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» рассказывал, что ему занесли вирус гепатита во время переливания крови. На эту процедуру Марк Горонок решился, чтобы вылечиться от псориаза, который мучил его много лет. Через несколько дней актер почувствовал себя плохо, он попал в реанимацию. Марку пришлось пройти через несколько процедур по очистке крови, во время лечения он похудел почти на 20 килограммов. На выздоровление ушло около полутора лет — за это время он лишился работы в театре. «Топить горе» (а к проблемам с работой добавились семейные неурядицы) Марк Горонок начал в рюмке — несмотря на то, что после гепатита спиртное было под запретом. Друзья говорили, что он убивает себя. Но, к счастью, актер сумел взять себя в руки и справиться с ситуацией. Сейчас Марку 44 года, два года назад у него родилась дочь, правда не так давно стало известно, что актер снова столкнулся с серьезными проблемами в семье. Натали Коул Натали Коул. Фото: Globallookpress.com Звезда джаза и ритм-энд-блюза скончалась в декабре 2015 года в 65-лет. Здоровье певицы было серьезно подорвано — и большую роль в этом сыграл гепатит. О диагнозе она сообщила в 2000 году. Натали Коул, много лет не знавшая о своей болезни, считала, что заразилась во время инъекции — долгое время она страдала от наркозависимости. Когда диагноз поставили, время уже было упущено, болезнь перешла в тяжелую форму. В 2009 году Коул перенесла операцию по пересадке почки. Дасти Хилл ZZ Top. Фото: Globallookpress.com Музыкант группы ZZ Top тоже не избежал опасной болезни. О диагнозе он узнал в самом конце 90-х, а после мирового турне группы взял тайм-аут, чтобы заняться лечением. В 2003-м Дасти Хилл сообщил, что ему удалось избавиться от присутствия вируса в крови, а ZZ Top вернулись к концертной деятельности.