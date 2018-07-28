Кто родился 28 июля

Алексис Ципрас (44 года), премьер-министр Греции. Возглавлял партию «Синаспизмос», был самым молодым лидером парламентской партии за всю историю Греции. Избирался депутатом парламента страны. С 26 января 2015 года занимает пост премьер-министра Греции.

Поль Каба Тиеба (58 лет), премьер-министр Буркина-Фасо. Работал в Центральном банке государств Западной Африки, Фонде финансовой стабильности Западноафриканского экономического и валютного союза. В январе 2016 года был назначен на пост премьер-министра Буркина-Фасо.

Маха Вачиралонгкорн (66 лет), король Таиланда. Единственный сын короля Таиланда Пумипона Адульядета (1927-2016) и королевы Сирикит. Служил в Королевской армии Таиланда, возглавлял Службу королевской безопасности. Имеет звания генерала Королевской армии, адмирала Военно-морского флота и главного маршала Военной Авиации Таиланда.

После смерти Пумипона Адульядета таиландский парламент пригласил Маху Вачиралонгкорна вступить на престол. 1 декабря 2016 года он стал королем и получил имя Маха Вачиралонгкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун (Рама X). Однако официальной датой его вступления на трон считается день смерти его отца — 13 октября 2016 года. Официальная церемония коронации до сих пор не состоялась.

Сэмюэл Уэймот Тапли Ситон (68 лет), генерал-губернатор Сент-Китса и Невиса. Занимал должность генерального прокурора страны, возглавлял Торгово-промышленную палату , адвокатские коллегии Сент-Китса и Невиса и Организации восточно-карибских государств, добровольческую неправительственную организацию по защите окружающей среды и исторического и культурного наследия острова Сент-Китс. Был вице-президентом национального парка Бримстоун-Хилл-Фортресс. 2 сентября 2015 года вступил в должность генерал-губернатора Сент-Китса и Невиса.

Питер Косгроув (71 год), генерал-губернатор Австралийского Союза. Был командующим международных миротворческих сил в Восточном Тиморе, начальником штаба сухопутных сил Австралии, командующим вооруженными силами страны. В январе 2014 года по рекомендации австралийского правительства назначен королевой Великобритании Елизаветой II генерал-губернатором Австралии.

Инна Владимировна Макарова , киноактриса. Народная артистка СССР. В кино дебютировала в 1948 году в роли Любы Шевцовой в картине Сергея Герасимова «Молодая гвардия». За эту роль она была удостоена Сталинской премии. А всенародную славу Инне Макаровой принес фильм «Высота». Фильмография актрисы насчитывает около 50 картин. Среди них, «Дело Румянцева», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Преступление и наказание»

Владимир Павлович Басов (1923-1987), кинорежиссёр, актёр, сценарист. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Первой режиссёрской работой стала экранизация спектакля Театра-студии киноактера «Нахлебник». Всего Басов снял около 20 картин. Среди лучших его фильмов, «Тишина», «Щит и меч», «Дни Турбиных», «Метель». Последней его режиссерской работой стала драма «Время и семья Конвей».

Владимир Басов был также великолепным характерным и комедийным актером. Зрителям запомнились его роли в фильмах: «Я шагаю по Москве», «Приключение Буратино», «По семейным обстоятельствам», «Дача», «Про Красную Шапочку», «Бег», «Дни Турбиных» и многие другие.