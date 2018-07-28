В России пройдут акции памяти о Первой мировой войне

МОСКВА, 28 июля. / ТАСС /. Россия вспоминает дату, после которой течение мировой истории резко сменило направление: 28 июля исполняется 104 года с начала Первой мировой войны — самого страшного вооруженного конфликта своего времени, который унес жизни миллионов человек и привел к краху четырех империй — Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской. В городах РФ, так или иначе связанных с событиями Великой войны, в эти дни откроют памятники ее солдатам, проведут выставки и реконструируют наиболее известные сражения с участием русской армии. Подробнее об этих акциях — в материале ТАСС.

Памятник в Царском Селе

В Санкт-Петербурге основные акции, посвященные памяти о Первой мировой, проходят в Царском Селе (ныне Пушкин), где располагалась резиденция последнего российского императора Николая II и где был расквартирован Царскосельский гарнизон. В 1914 году в Царском Селе организовали Особый эвакуационный пункт, куда привозили тысячи раненых; сестрами милосердия в госпиталях и лазаретах служили в том числе императрица Александра Федоровна и ее старшие дочери. В Царском Селе располагалась и канцелярия Царскосельского военно-санитарного поезда. Одним из санитаров этого состава был Сергей Есенин — поэт был назначен туда вскоре после призыва в 1916 году.

Первого августа на Соборной площади у храма великомученицы Екатерины в Пушкине откроется памятник «1914», представляющий собой фигуру священника, благословляющего воинов на ратный подвиг.

В Царском Селе была основана Ратная палата, где в 1914 году было решено создать музей Великой войны, разместив портреты георгиевских кавалеров и трофеи с полей сражений. Впрочем, музей просуществовал недолго — его расформировали в 1918 году, с приходом к власти большевиков. В наши дни Ратную палату восстановили — в ее отреставрированном здании открыт первый в современной России музей Первой мировой. Здесь в конце июля музею-заповеднику «Царское Село» передали золотые часы с рубинами, изготовленные в количестве ста экземпляров к 100-летию окончания войны по эскизам внука Карла Фаберже

Реконструкция сражений и панихида по павшим

Александр Метелкин. В полдень 1 августа в Вологде на Введенском кладбище у могилы участника Первой мировой войны Федора Варакина пройдет панихида по всем погибшим в сражениях 1914-1918 годов. Затем на Кремлевской площади возле церкви Александра Невского , которая была храмом 198-го пехотного полка, откроется фотовыставка, рассказал ТАСС руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества

"На улице Чернышевского в Вологде сохранились Красные казармы, в которых квартировали части этого полка, — трехэтажное здание дореволюционной архитектуры. А в храме Александра Невского в прошлом году мы открыли мемориальную доску в память о полковом священнике", — рассказал ТАСС представитель РВИО.

Как сообщил ТАСС председатель Вологодского военно-исторического общества Алексей Минаев, по приблизительным подсчетам, в годы Первой мировой из Вологодской губернии было призвано в армию около 300 тыс. человек. До нашего времени дошли имена примерно 20 тыс., а на фотовыставке 1 августа будут представлены портреты примерно полусотни. На них изображены солдаты и офицеры 198-го полка, который в годы Первой мировой получил боевое крещение под Варшавой, выдержал тяжелые бои в начале Лодзинской операции и участвовал в Брусиловском прорыве — одном из крупнейших сражений той войны.

В Челябинске — городе, который в 1914-1918 годах был глубоким тылом, — 29 июля пройдет костюмированная постановка эпизодов Брусиловского прорыва. Зрители увидят реконструкцию штурма полевых укреплений австро-венгерских войск, а также смогут принять участие в мастер-классе по танцам начала XX века. Праздник пройдет при поддержке Российского военно-исторического общества, а также активистов из движения «За возрождение Урала» и семейно-просветительского центра при храме святого Василия Великого.

Выставка униформы

В пензенском Музее русской армии проходит выставка «Традиции русских полков», составленная из образцов российского военного обмундирования и снаряжения, а также холодного и огнестрельного оружия начала ХХ века, а также фотографий и документов той эпохи, рассказали ТАСС в военно-историческом клубе «Аванпост», чьи участники собирали экспозицию.

"Коллекцию, которая была представлена на выставке, мы собирали последний год на свои средства, в ней есть несколько очень редких экземпляров, например, мундир лейб— гвардии драгунского полка. Унтер-офицер, которому принадлежала эта форма, служил в начале ХХ века в разведке. Другой редкий экспонат — это мундир отдельного корпуса пограничной стражи, который удалось приобрести в Иркутске. Многие пензенцы служили тогда на Китайско-Восточной железной дороге, позже их перебросили на Западный фронт", — рассказал ТАСС руководитель регионального отделения клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

По его словам, мундиры находятся в хорошем состоянии, их реставрация была минимальной. Коллекция будет в дальнейшем пополняться новыми экспонатами. Участники клуба планируют, что в скором времени в экспозиции можно будет увидеть мундиры Инсарского пехотного полка, который формировался на территории современной Пензенской области.

Калининград вспоминает пропавших без вести

В Калининградской области к дате подготовили ряд выставочных проектов. Так, в историко-художественном музее в городе Гусеве — бывшем Гумбиннене, под которым в августе 1914 года произошло одно из первых сражений русской армии на германском фронте, — представят проект «Память о забытой войне». Центральное место в нем занимают десять оригинальных рисунков русского художника, участника Первой мировой войны Леонида Сологуба.

С началом войны Сологуб поступил на военную службу в качестве вольноопределяющегося 1-й батареи лейб-гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона и спустя год был награжден Георгиевским крестом 4-й степени за то, что «способствовал успеху в остановке неприятельской атаки». «Отважный солдат в перерывах между боями находил время для того, чтобы карандашом или акварелью сделать зарисовки с натуры, запечатлеть своих боевых товарищей в сражении и в минуты отдыха», — сказала корр. ТАСС сотрудница музея.

Кроме того, в том же городе открывается фотовыставка «Война забвению», организованная руководителем волонтерского движения инновационного кластера «Технополиса GS» Валерием Гусаровым. На снимках запечатлено участие волонтеров в программе по благоустройству воинских захоронений времен Первой мировой войны. В 1914 году волонтеры были в числе инициаторов открытия мемориала «Памяти забытой войны, изменившей ход истории», который создал Михаил Шемякин к 100-летию начала Первой мировой войны.

Завершает мемориальный проект выставленная в Гусеве картина художницы из Петербурга Тамары Камаевой «Без вести пропавшие». Ушедших в безвестность жертв обеих мировых войн Камаева изобразила в виде солдат, прорастающих сквозь стволы деревьев. По признанию художницы, эта идея возникла у нее, когда она побывала на нескольких воинских захоронениях в лесах, где среди деревьев рядом с могилами павших в Первую мировую проходят окопы Второй мировой войны. «Это меня настолько впечатлило, что я уже не искала других решений темы», — сказала Камаева в одном из интервью.