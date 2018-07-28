Воздушных змеев массово запустят на набережной Хабаровск

Фестиваль воздушных змеев пройдет на набережной Хабаровска в воскресенье. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», принять в нем участие смогут даже те, у кого змеев нет.

— Изначально планировали провести фестиваль 22 числа, но по техническим причинам праздник пришлось перенести на 29 июля. Захватывающие полеты воздушных змеев, любительские соревнования, конкурсы и массовый флешмоб будет ждать хабаровчан в этот день. Планируем, что около тысячи змеев одновременно взлетят ввысь. Причем к участию в этом действии приглашаются даже те, у кого змеев нет — необходимую атрибутику мы будем выдавать. Если же у вас уже есть змей, то приносите его с собой, — рассказала подробности заместитель начальника отдела коммерческих и социальных программ КГУП «Недвижимость» Татьяна Шубина

Раздача змеев, а также вся остальная программа «Мирного небо над набережной» будет проходить в районе пешеходного фонтана с 17.00. Организаторы фестиваля проведут конкурс на самый высокий полет или самый красочный и большой змей. Призами послужат сертификаты на сахарную вату, катание на колесе обозрения и другие приятные подарки. А для любознательных подготовили также мастер-классы по изготовлению и запуску воздушных змеев.