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На «НАШЕСТВИИ» прочтут лекцию о космосе
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На «НАШЕСТВИИ» прочтут лекцию о космосе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В качестве лектора выступит Герой России Сергей Рязанский. Пообщаться с космонавтом можно будет в первый день работы фестиваля.
Меньше, чем через неделю, 3 августа, стартует Главное приключение года для всех любителей музыки — «НАШЕСТВИЕ». В этом году на поле фестиваля появится настоящий Лекторий, где можно будет увидеть нашумевшие отечественные киноновинки, побывать на мастер-классах и послушать лекции.
Одним из гостей в Лектории станет Герой России, космонавт Сергей Рязанский. Он не только расскажет о своей работе на МКС и покажет фотографии, но и ответит на все вопросы публики. Недавно Сергей Рязанский заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, чему будет посвящена лекция космонавта на «НАШЕСТВИИ», читайте только на НСН.
«Мне хотелось бы рассказать о том, как замечательна наша планета, если смотреть на нее сверху, о том, какие интересные вещи ты узнаешь в ходе подготовки к космическому полету, в ходе работы в экстремальных условиях в международном экипаже. И эти вещи работают не только в космосе, но и здесь, на земле! Так что, я надеюсь, беседа будет увлекательной: не просто лекция, но и ответы на вопросы. Людей очень часто интересуют бытовые вопросы: каким образом в невесомости можно поесть, помыться, и вообще, как там можно существовать. А еще народ спрашивает о том, как бороться со страхом, и зачем, вообще, мы летаем в космос, какие эксперименты там проводим, смотрим ли мы перед стартом «Белое солнце пустыни» и правда ли, что Земля круглая», — отметил Сергей Рязанский.
Помимо лекции космонавта Сергея Рязанского и лучших российских фильмов последнего года нас ждут мастер-класс от федерации фехтования, музыкальная викторина One More Game, вечер современной поэзии и многое-многое другое. Лекторий начнет свою работу 3 августа, а заезд на фестиваль начнется традиционно в четверг, 2 августа. Для гостей в этот день на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ» выступит группа «Кирпичи». А за все три дня Главного приключения года выступят порядка 150 музыкальных коллективов! Откроет «НАШЕСТВИЕ» выступление Noize MC оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии. Все подробности, билеты и расписание фестиваля вы найдете на сайте Nashestvie.ru.
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