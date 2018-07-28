«Любинский.Live» в Омске приглашает на мастер-класс письма по Брайлю

В субботу, 28 июля, с 17.00 до 20.00 на Любинском проспекте омичей снова будут ждать участники проекта «Любинский.Live». Публикуют программу дня на на портале Кultura55.ru.

Площадка «Реплика» (у Любочки)

Омская областная библиотека для детей и юношества представляет литературно-игровую программу «Воздушное настроение». специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих представляет подготовил проект «Книги голосами омских писателей — волонтёров». Прозвучат произведения Натальи Елизаровой, Виктора Вайнермана, стихотворения Галины Кудрявской и Вероники Шелленберг. Центр краеведческой информации библиотеки имени А. С. Пушкина представляет «Живые картины Любинского проспекта». Историк-краевед Алексей Сорокин расскажет об истории здания Московских торговых рядов (ул. Ленина, 14) и Дома купцов Волковых. Феттер и Гинкель (Ленина, 7). Состоятся чтения стихов и выступления поэтов.

Всё время: мастер-класс письма по Брайлю, интерактивная книжная выставка «Смешарики представляют… » (из фондов Омской областной библиотеки для детей и юношества), настольные игры с «Мосигрой», буккроссинг.

Площадка у памятника Ленину

Сотрудники музея имени Ф. М. Достоевского расскажут об особенностях русского языка, славянской мифологии и народных традициях, описанных в сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-горбунок».

Площадка «Энергия танца» (у Степаныча)

17.00 — 18.00 — Танцевальный флешмоб (для всех любителей танцев) 18.00 — 20.00 — Танцевальный клуб «Jam»18.00 — 19.00 — показательные выступления по хастлу19.00 — 20.00 — мастер-класс для всех желающих по хастлу

Площадка «Мелодия Любинского» (у Органного зала)

Представят программу «Русские кружева». Исполнитель — лауреат Международного фестиваля «Играй, гармонь! Имени Геннадия Заволокина» (народный вокал) Марина Смелкова. После выступит дуэт «РаПиРа», Дарья Рыжикова (исполнительница популярных кавер-версий, гитара), Ибрагим Иерусалимов (перкуссия), Артемий Матюнин, Дарья Лубе и др. (акустическая гитара, вокал), Виктор Васильев — автор-исполнитель.

А также, у памятника Ленину: фотосушка, запись на экскурсии Туристского информационного центра, точка выдачи туристических карт. В сквере Дзержинского с 17 до 18.30 выступит Камерный ансамбль «Мюзет», здесь же состоится традиционный литературный пикник.