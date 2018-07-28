Сын репрессированного. Дитя оттепели. Путевку в жизнь ему дал Никита Хрущёв, который встречал космонавтов словами из песни «14 минут до старта». Той самой, которую Гагарин якобы пел в космосе. Звездный шлягер тоже написал Войнович. А еще он был живописцем. Один «Автопортрет в семейных трусах чего стоит»! Пятый канал вспомнил жизненный путь этого многогранного человека.
В свои 85 Владимир Войнович по-прежнему был полон сил и не боялся показаться смешным. Меньше года назад на юбилейной выставке в Москве он представлял новое слово в живописи — автопортрет в семейных трусах.
— Когда человек себя серьезно изображает, это вообще довольно глупо. Особенно, знаете, некоторые любят с какими-то орденами себя. Я поэтому так, ну вот такой я. Я бываю иногда в таком виде, — рассказывал художник.
Архив Пятого канала
Это была далеко не первая персональная выставка писателя. Эксперты называли его художником-карикатуристом — а как иначе, если за кисть брался автор едва ли не самого народного романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».
А вот советской номенклатуре повествование об отважном солдате смешным не показалось. Войновича исключили из Союза писателей, а в 1981-м и вовсе лишили гражданства.
Англичане русский юмор оценили и выкупили у неблагонадежного советского гражданина права на экранизацию. Пытались даже договориться о съемках с Эльдаром Рязановым, но тот наотрез отказался брать на роль Чонкина Михаила Барышникова. В итоге фильм снял чешский режиссер.
Благодаря Владимиру Войновичу появилось также немало известных песен. «14 минут до старта» стала настоящим гимном космонавтов. Песни Войновича исполняли Олег Анофриев и Эдита Пьеха.
Архив Пятого канала
Любовь помогала Войновичу идти по жизни с высоко поднятой головой. Третья супруга — Светлана Колесниченко — стала его музой. Именно она вдохновила творца на написание заключительной части трилогии о Чонкине.
Время все расставило по своим местам. Враг народа, которому советская цензура прочила полное забвение, отмечал свой 85-летний юбилей на родине, в Москве, в Доме литераторов. Но главное, что Владимир Войнович оставался верным себе до самого конца — с читателем он всегда был предельно честным.