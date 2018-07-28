Владимир Войнович — не стало «отца» солдата Ивана Чонкина

Сын репрессированного. Дитя оттепели. Путевку в жизнь ему дал Никита Хрущёв, который встречал космонавтов словами из песни «14 минут до старта». Той самой, которую Гагарин якобы пел в космосе. Звездный шлягер тоже написал Войнович . А еще он был живописцем. Один «Автопортрет в семейных трусах чего стоит»! Пятый канал вспомнил жизненный путь этого многогранного человека.

В свои 85 Владимир Войнович по-прежнему был полон сил и не боялся показаться смешным. Меньше года назад на юбилейной выставке в Москве он представлял новое слово в живописи — автопортрет в семейных трусах.

— Когда человек себя серьезно изображает, это вообще довольно глупо. Особенно, знаете, некоторые любят с какими-то орденами себя. Я поэтому так, ну вот такой я. Я бываю иногда в таком виде, — рассказывал художник.

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Это была далеко не первая персональная выставка писателя. Эксперты называли его художником-карикатуристом — а как иначе, если за кисть брался автор едва ли не самого народного романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

А вот советской номенклатуре повествование об отважном солдате смешным не показалось. Войновича исключили из Союза писателей, а в 1981-м и вовсе лишили гражданства.

Англичане русский юмор оценили и выкупили у неблагонадежного советского гражданина права на экранизацию. Пытались даже договориться о съемках с Эльдаром Рязановым , но тот наотрез отказался брать на роль Чонкина Михаила Барышникова . В итоге фильм снял чешский режиссер.

Эдита Пьеха. Благодаря Владимиру Войновичу появилось также немало известных песен. «14 минут до старта» стала настоящим гимном космонавтов. Песни Войновича исполняли Олег Анофриев

Архив Пятого канала

Любовь помогала Войновичу идти по жизни с высоко поднятой головой. Третья супруга — Светлана Колесниченко — стала его музой. Именно она вдохновила творца на написание заключительной части трилогии о Чонкине.

Время все расставило по своим местам. Враг народа, которому советская цензура прочила полное забвение, отмечал свой 85-летний юбилей на родине, в Москве, в Доме литераторов. Но главное, что Владимир Войнович оставался верным себе до самого конца — с читателем он всегда был предельно честным.