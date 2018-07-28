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Премьера на «МИРе»: история современной Золушки с элементами мистики
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Премьера на «МИРе»: история современной Золушки с элементами мистики 

Мир24 54 минуты назад
Телеканал «МИР» покажет мелодраму с элементами мистики «Гадание при свечах». Это история о молодой провинциалке, которая приезжает в Москву в поисках своего счастья. Однако Марина и не подозревает, какие испытания ее ждут. Добиться цели юной медсестре помогают экстрасенсорные способности.
Общаться с призраками, исцелять любые болезни и предвидеть будущее — все это умеет Марина Стенич. Однако сверхспособности для нее не дар, а проклятие.
Единственное, что не может Марина, — помочь самой себе. В детстве вместе с бабушкой ее едва не сожгли живьем за колдовство. Их дом в деревне Недолово спалили суеверные соседи.
В родной деревне Марина стала изгоем. Ей пришлось переехать в Москву. Девушка надеялась, что там ее научат правильно обращаться с силой.
В столице она поступила на обучение к ведьме — госпоже Иветте. Однако вместо ритуалов по исцелению людей Марину заставили заниматься черной магией.
По словам авторов сериала, в ходе работы над сценарием они советовались с практикующими экстрасенсами. Ясновидящая Алена Полынь призналась, что показанные в фильме обряды действительно крайне опасны: если бы Марина продолжила этим заниматься, то вскоре бы погибла сама.
«Целительство — опасный род деятельности. Это надо очень хорошо понимать. Биоэнерготерапевт попадает в зону риска: он захватывает все заболевания и должен их полностью переработать. Более 53 лет такие люди не живут», — говорит целительница.
Марина была вынуждена выполнять приказы преступных группировок и, по сути, попала в магическое рабство.
Сможет ли девушка спасти себя? Помогут ли колдовские чары справиться с реальными проблемами? Смотрите сериал «Гадание при свечах» в воскресенье на телеканале «МИР» с 10:45.
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