Премьера на «МИРе»: история современной Золушки с элементами мистики

Телеканал «МИР» покажет мелодраму с элементами мистики «Гадание при свечах». Это история о молодой провинциалке, которая приезжает в Москву в поисках своего счастья. Однако Марина и не подозревает, какие испытания ее ждут. Добиться цели юной медсестре помогают экстрасенсорные способности.

Общаться с призраками, исцелять любые болезни и предвидеть будущее — все это умеет Марина Стенич. Однако сверхспособности для нее не дар, а проклятие.

Единственное, что не может Марина, — помочь самой себе. В детстве вместе с бабушкой ее едва не сожгли живьем за колдовство. Их дом в деревне Недолово спалили суеверные соседи.

В родной деревне Марина стала изгоем. Ей пришлось переехать в Москву. Девушка надеялась, что там ее научат правильно обращаться с силой.

В столице она поступила на обучение к ведьме — госпоже Иветте. Однако вместо ритуалов по исцелению людей Марину заставили заниматься черной магией.

По словам авторов сериала, в ходе работы над сценарием они советовались с практикующими экстрасенсами. Ясновидящая Алена Полынь призналась, что показанные в фильме обряды действительно крайне опасны: если бы Марина продолжила этим заниматься, то вскоре бы погибла сама.

«Целительство — опасный род деятельности. Это надо очень хорошо понимать. Биоэнерготерапевт попадает в зону риска: он захватывает все заболевания и должен их полностью переработать. Более 53 лет такие люди не живут», — говорит целительница.

Марина была вынуждена выполнять приказы преступных группировок и, по сути, попала в магическое рабство.

Сможет ли девушка спасти себя? Помогут ли колдовские чары справиться с реальными проблемами? Смотрите сериал «Гадание при свечах» в воскресенье на телеканале «МИР» с 10:45.

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