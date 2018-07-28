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Фазлеев: «В США часто слышу: „Как вам живется в России при диктатуре Путина?“
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Фазлеев: «В США часто слышу: „Как вам живется в России при диктатуре Путина?“ 

SPORT24.ru 10 часов назад
Российский нападающий «Лихай Вэлли» Радель Фазлеев рассказал, что в США у него часто спрашивают о жизни в России.
«В Америке часто слышу: «Как вам живется в России при диктатуре Путина?» Я отвечаю, что в моем окружении нет людей, которые бы плохо относились к нашему президенту. В том числе и потому, что помнят, как жилось совсем недавно. У меня в памяти осталось, как мы жили 10-15 лет назад, это же совсем другое, чем сейчас.
Потом мне нравится узнавать что-то из истории. Например, с интересом посмотрел сериал «Троцкий», слышал там какую-то фамилию, ставил фильм на паузу, и залезал в Википедию, чтобы понять о ком речь. Смотрел фильмы про Ленина, Сталина, военное время. Мне отец рассказывал, что во время войны на поле крапивы не было, потому, что ее сразу для супа забирали. В итоге дошел до времени, когда президентом России стал Борис Ельцин, когда по Москве ездили танки, людям кушать было нечего. Это же картинка из России 20-летней давности. Как можно сравнивать нас с Америкой?
Я им объясняю, что Америке двести с лишним лет, на территории страны не было ни одной реальной войны, кроме гражданской. Само собой, уровень их жизни будет несравним с нашим. Тем не менее, мы какие шаги вперед сделали! И это же видят те иностранцы, которые сюда приезжают, в том числе, поиграть. К примеру, со мной советовался насчет Нижнего Новгорода Энди Миле. Сейчас при переходе их больше интересует уже не хоккей, команды, а бытовые и семейные вопросы. Но и они сейчас решаются достаточно просто. Мили еще обмолвился, что о Казани от знакомых слышал только очень хорошее. Мы пообщались с Энди, потом смотрю, он через два дня подписал контракт с Нижним», — цитирует Фазлеева Бизнес Online.
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