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Скульптурную композицию «Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР» воссоздадут на ВДНХ
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Скульптурную композицию «Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР» воссоздадут на ВДНХ 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: Mos.ru
«Спустя полвека на ВДНХ возвратится скульптурная композиция „Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР“, венчавшая до 1964 г. здание павильона №6 „Химия“. Утраченный монумент воссоздает московский скульптор Александр Ноздрин по архивным фотографиям и чертежам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после завершения работ гости ВДНХ смогут увидеть композицию такой, какой ее задумывали советские скульпторы: оригинальный монумент состоял из фигур колхозницы в национальном литовском костюме, а также рабочего в комбинезоне и с гаечным ключом в руке. Между ними на постаменте высились серп и молот, обрамленные колосьями и дубовыми листьями. Высота всей скульптурной композиции достигнет около 3,5 м, а высота самих фигур рабочего и колхозницы — около 3 м. Чтобы определить точные габариты подлинника, архитекторам-реставраторам потребовалось прибегнуть к методу фотограмметрии. Работа по воссозданию утраченной скульптуры заняла больше полугода.
«Сейчас команда специалистов-реставраторов трудится над тем, чтобы вернуть первоначальный облик павильону №6 «Химия». В том числе проводится скрупулезная работа над скульптурной композицией, изображающей символы советской эпохи — рабочего и колхозницу. В реставрационной мастерской уже готовы их мягкие модели из глины. Сразу после формовки они будут отлиты в бетоне и смонтированы на стальном каркасе», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
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