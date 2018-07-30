Скульптурную композицию «Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР» воссоздадут на ВДНХ

«Спустя полвека на ВДНХ возвратится скульптурная композиция „Рабочий и колхозница с гербом Литовской ССР“, венчавшая до 1964 г. здание павильона №6 „Химия“. Утраченный монумент воссоздает московский скульптор Александр Ноздрин по архивным фотографиям и чертежам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения работ гости ВДНХ смогут увидеть композицию такой, какой ее задумывали советские скульпторы: оригинальный монумент состоял из фигур колхозницы в национальном литовском костюме, а также рабочего в комбинезоне и с гаечным ключом в руке. Между ними на постаменте высились серп и молот, обрамленные колосьями и дубовыми листьями. Высота всей скульптурной композиции достигнет около 3,5 м, а высота самих фигур рабочего и колхозницы — около 3 м. Чтобы определить точные габариты подлинника, архитекторам-реставраторам потребовалось прибегнуть к методу фотограмметрии. Работа по воссозданию утраченной скульптуры заняла больше полугода.