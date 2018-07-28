Семью из Екатеринбурга развели на деньги, обещая продать путёвку в удобный детсад

В Екатеринбурге семейная пара лишилась крупной суммы денег, пытаясь купить для своего 2-летнего сына путёвку в садик поближе к дому. Изначально мальчика определили в детсад на улице Опалихинской. Поскольку семья живёт на Широкой Речке, родители посчитали, что возить сына так далеко им будет неудобно. Обращения в управление образования не помогли. Тогда супруги нашли в социальной сети группу, в которой предлагалась помощь в обмене детского сада и продвижении в очереди. В примечании было сказано, что вся «работа» по этим вопросам ведётся дистанционно:

— Женщина, с которой мы контактировали, представилась чиновницей, — рассказала Галина. — Она предложила купить путёвку в интересующий нас детсад за 20 тысяч рублей. Мы созвонились и договорились, что платим деньги, а она нам предоставляет документы. Во вторник днём муж поехал в районное управление образования на встречу с ней. Но потом она написала, что не может выйти, и сказала перечислить деньги на два счёта через QIWI-кошелёк . После того как муж отправил ей всю сумму, эта женщина просто отключила телефон. И недоступна до сих пор.

Переписка в социальной сети с таинственной «решалой» также прекратилась: она просто добавила Галину в чёрный список. Теперь супруги уверены, что стали жертвами мошенничества и в ближайшее время собираются писать заявление в полицию. Галина и ее муж не рассчитывают вернуть средства, но желают, чтобы другие родители не попадались на такие уловки.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать, чтобы получить место в желаемом учреждении. Надеемся, эта инструкция будет вам полезна.