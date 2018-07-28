Ну, от винта. в Ярославле состоится ежегодный фестиваль ТехноTravel

В этот раз темой фестиваля стали знаменитые путешествия на самолетах, автомобилях и другой технике. В Левцово приедут опытные путешественники, которые проведут необычные мастер-классы и развлекут не только взрослых, но и детей.

«Важно отметить, что в это фестиваль техники, поэтому большой вопрос будет уделен безопасности», — рассказал ответственный за спортивную часть мероприятия Станислав Попов

Организаторы позаботились о еде, навесах от солнца и даже транспорте. С Красной площади будут ходить специальные маршрутные такси: за 50 рублей вас довезут прямиком на аэродром. Также предусмотрены автобусы №140 от остановки Ярославль-Главный.

Главной изюминкой фестиваля станет фристайл на вертолетах, а также открытие новой зоны для женщин — авиаледи.

Фестиваль растянется на два дня. Для того, чтобы остаться на ночь, необходимо предварительно забронировать место для палатки. Ко всему прочему, 4-ого августа после окончания официальных мероприятий, организаторы устроят небольшую вечеринку с музыкой, а посиделки у костра с песнями под гитару завершат празднования.

В прошлом году Левцово посетили более девяти тысяч гостей. В этом году, по предварительным прогнозам, может быть и больше десяти тысяч.

Организаторы составили интересную программу, разделили площадь на десять локаций и пригласили известных мастеров и путешественников. Каждый сможет погрузиться в атмосферу путешествий, принять участие в конкурсной программе и насладиться представлениями на ТехноTravel.

Время проведения: 4 августа с 11:00 до 22:00, 5 августа — с 11:00 до 16:00.

Входной билет 400 рублей.

Материал подготовила Екатерина Шаньгина