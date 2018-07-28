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Ну, от винта. в Ярославле состоится ежегодный фестиваль ТехноTravel
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Ну, от винта. в Ярославле состоится ежегодный фестиваль ТехноTravel 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
В этот раз темой фестиваля стали знаменитые путешествия на самолетах, автомобилях и другой технике. В Левцово приедут опытные путешественники, которые проведут необычные мастер-классы и развлекут не только взрослых, но и детей.
«Важно отметить, что в это фестиваль техники, поэтому большой вопрос будет уделен безопасности», — рассказал ответственный за спортивную часть мероприятия Станислав Попов.
Организаторы позаботились о еде, навесах от солнца и даже транспорте. С Красной площади будут ходить специальные маршрутные такси: за 50 рублей вас довезут прямиком на аэродром. Также предусмотрены автобусы №140 от остановки Ярославль-Главный.
Главной изюминкой фестиваля станет фристайл на вертолетах, а также открытие новой зоны для женщин — авиаледи.
Фестиваль растянется на два дня. Для того, чтобы остаться на ночь, необходимо предварительно забронировать место для палатки. Ко всему прочему, 4-ого августа после окончания официальных мероприятий, организаторы устроят небольшую вечеринку с музыкой, а посиделки у костра с песнями под гитару завершат празднования.
В прошлом году Левцово посетили более девяти тысяч гостей. В этом году, по предварительным прогнозам, может быть и больше десяти тысяч.
Организаторы составили интересную программу, разделили площадь на десять локаций и пригласили известных мастеров и путешественников. Каждый сможет погрузиться в атмосферу путешествий, принять участие в конкурсной программе и насладиться представлениями на ТехноTravel.
Время проведения: 4 августа с 11:00 до 22:00, 5 августа — с 11:00 до 16:00.
Входной билет 400 рублей.
Материал подготовила Екатерина Шаньгина
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