Сын матроса, друг принца: каким был основатель «Клуба кинопутешествий» Владимир Шнейдеров

Несколько веков назад в Россию приехала немецкая семья, глава которой был отличным портным. Приезжих начали именовать на немецкий манер Шнейдер, что в переводе означало «портной». Со временем фамилия семейства трансформировалась в Шнейдеровы.

В конце XIX века Адольф Шнейдеров совершил кругосветное путешествие в качестве простого матроса. А 28 июля 1900 года у него родился сын Владимир . Отец рассказывал мальчику о своем путешествии и читал ему книги Жюля Верна и Редьярда Киплинга. Неудивительно, что Володя мечтал объехать весь мир и написать об этом книги. Светлый путь: как Шнейдеров стал киношником Шнейдеровы жили в Москве. Владимир вступил в отряд бойскаутов и вскоре возглавил их. А в 1917 году, окончив реальное училище, командовал взводом велосипедистов, которые доставляли срочные депеши революционерам. Некоторое время спустя Шнейдеров организовал первую в стране школу механизаторов-трактористов. И по мере возможностей путешествовал по стране.

В 1920 году ему предложили возглавить монтажный цех в киноателье Александра Ханжонкова , одного из пионеров русского кинематографа. В этот момент изменилась жизнь Шнейдерова. Владимир с упоением взялся за работу, разобрав и пересмотрев все снятые еще до революции кадры. Он начал изучать кинематографическое дело, подолгу сидел в библиотеках и смонтировал свой первый короткометражный фильм о путешествии по Азии. Через пару лет будущий телеведущий перешел под крыло вернувшегося из Европы Ханжонкова в «Пролеткино», где по заданию профсоюзов снимал просветительские фильмы для молодежи, а так же трудовые «агитки». Первый полет: об авиаэкспедиции из Москвы в Токио Летом 1925 года комиссару военно-учебных заведений Военно-воздушных Сил Красной армии Исаю Павловичу Шмидту поручили организовать первый международный перелет Москва — Пекин — Токио. Исай Павлович начал готовить к полету шесть самолетов.

До этого в разных странах были попытки совершить дальние перелеты, но большинство закончились провалом. Поэтому, выступая перед журналистами, Шмидт честно сказал: будет огромной удачей, если до конечной точки путешествия доберутся хотя бы одна или две машины.

В «Пролеткино» поначалу хотели отправить в экспедицию киногруппу, но, услышав о перспективах дела, от съемок отказались. И тогда Шнейдеров вместе с приятелем-оператором вскладчину купил кинокамеру и пленку и, уговорив Шмидта, отправился в полет.

Стоит напомнить, что в те времена не было закрытых кабин, навигационных приборов и точных карт. Пилоты ориентировались по местности, железным дорогам, рекам и горам. В результате советские летчики удивили весь мир, так как большинство самолетов добрались до Пекина, а Шнейдеров весь путь снял на кинокамеру.

Исай Шмидт. Источник: wikipedia Приключения продолжаются: путешествия на Памир и Аравийский полуостров Через три года, в 1928-м, Шнейдеров с киногруппой отправился в экспедицию на Памир. С иранского название этой горной системы на юге Центральной Азии переводится как «подножие смерти». Владимир Адольфович все путешествие вел дневники, описывая приступы «горной болезни» и пережитые испытания.

В результате было снято 8 километров пленки, столько же километров экспедиция прошла по горам. Был смонтирован фильм «Подножие смерти», который вошел в мировую энциклопедию документального кино.

В 1929-м Шнейдеров вместе с киногруппой отправился на Аравийский полуостров в Северный Йемен, который только 10 лет назад получил независимость от Османской империи. На тот момент доступ в королевство для чужестранцев был закрыт. Но 1 ноября 1928 года между СССР и Йеменом был заключен договор о дружбе и сотрудничестве.

Советскую экспедицию представили сыну короля, принцу Сейф-уль-ислам Мохаммеду. Он был прогрессивным молодым человеком и попросил советских друзей провести электричество в его дворце в городе Ходейда, так как посчитал, что люди, умеющие обращаться с кинокамерой, должны быть хорошими инженерами.

В результате режиссер Владимир Шнейдеров и оператор Илья Толчан в свободное от киносъемок время принялись за работу. Им всячески содействовал Его Высочество. Вместо изоляционной ленты был скуплен весь медицинский лейкопластырь, а женщины во дворце обматывали шелковыми нитками для рукоделия гвозди, которые выполняли роль изоляторов.

Когда работу завершили, то все население Ходейды пришло полюбоваться, как переливаются огнями окна главного зала дворца, а принц, включив и выключив свет, пришел в восторг.

Его Высочество выдал разрешение советской киногруппе работать в самых отдаленных уголках страны. Но пока киноэкспедиция занималась своими делами, Сейф-уль-ислам-Мохаммед приобрел более мощную электроустановку и попросил советских инженеров провести необходимые работы, так как людям других национальностей он не доверял.

Шнейдеров и Толчан принялись за строительство фундамента, потом собрали мотор и динамо-машину. Они сделали проводку в 30 помещениях дворца, помимо этого установили в нем вентиляторы.

Работу режиссера и оператора осложняли вредители, пытавшиеся дискредитировать советских людей в глазах принца. Но террористов вскоре арестовали, и дело пошло своим чередом. Позднее Его Высочество отправил благодарственное письмо в СССР, подчеркнув в нем, что выполненная Шнейдеровым и Толчаном работа по монтажу первой электроустановки еще больше укрепила дружеские связи между Йеменом и СССР.

Также принц отправил в качестве благодарности арабского жеребца по имени Азиз, с родословной, в которой были перечислены 36 поколений предков скакуна.

Дворец принца Йемена. Источник: wikipedia С камерой наперевес: кино и телевидение В 1935 году вышел фильм «Джульбарс» режиссера Владимира Шнейдерова, рассказывающий о советских пограничниках и овчарке по кличке Джульбарс, которые воюют с бандой басмачей. Фильм снимался на настоящей заставе на Памире и стал одним из самых популярных у советского зрителя.

Во время Великой Отечественной войны путешественник снимал учебные фильмы для бойцов Красной армии. А после победы вновь отправился путешествовать с кинокамерой по СССР, создав целый цикл научно-документальных фильмов.

Логичным продолжением его работы стало появление передачи «Клуб кинопутешествий», премьера которой состоялась 18 марта 1960 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как старейшая телепередача в стране, просуществовав на экране до 2003 года. Владимир Адольфович Шнейдеров был ее телеведущим практически до самой своей смерти, случившейся 4 января 1973 года. На смену знаменитому путешественнику пришел Юрий Сенкевич , а передача стала называться «Клуб кинопутешественников».

«Джульбарс», 1935 год. Источник: wikipedia