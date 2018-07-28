Что делать в Люксембурге: 6 классных идей

Спуститься с холма на лифте

Люксембург подобно другим известным столицам расположен на холмистой местности. Поэтому город делится на «верхний» и «нижний», между которыми и курсирует бесплатный лифт с панорамным видом. Можно спуститься на 65 метров из верхней части, прогуляться по аккуратным улочкам и посетить Национальный музей естественной истории. Но можно и не выходить из лифта, а снова поехать вверх и снова наслаждаться потрясающим видом. Кстати, место прибытия и отправления в верхнем городе — это крытая смотровая площадка, крайняя часть которой со всех сторон сделана из стекла. Дух захватывает! Фото: shutterstock.com Посмотреть уличное театральное представление

Каждый вечер на улице Marcher-aux-Herbes — это напротив герцогского дворца — можно стать зрителем драматического действия. Но в нём не принимают участия настоящие, живые актёры. На пяти фонарях, которые, если не поднимать голову, выглядят как обыкновенные чёрные столбы, висят золотистые театральные маски — и все они выражают разные эмоции. Смену настроения можно наблюдать не только переходя от фонаря к фонарю, но и просто меняя угол обзора одного и того же столба. Фото: shutterstock.com Фото: shutterstock.com Продегустировать местное вино

Несмотря на скромные размеры страны, виноградников и вина там предостаточно. Например, винный дом Бернар-Массар выпускает более 3,5 миллионов бутылок в год. Кстати, вина этого дома известны и высоко ценятся далеко за пределами страны.

По мнению заведения Kaempff-Kohler, дегустировать вино без сыра — ошибка. И именно в этом ресторане к любым винам подают правильный сыр, который полностью раскроет вкус напитка. Фото: shutterstock.com Провести вечер в компании местных жителей

Каждую неделю с пятницы по воскресенье Оружейная площадь (Place d’arme) превращается в концертную площадку. Крытая беседка в центре площади становится сценой для музыкантов, готовьтесь услышать музыку разных жанров — от рока до классической музыки. Хорошо, что справа и слева от сцены есть много небольших ресторанчиков — оттуда идеально видно и слышно музыкантов. Проведите время на площади — и вы полностью погрузитесь в жизнь городка. Ведь именно так и проходят вечера местных жителей. Фото: shutterstock.com Посетить казематы Бок Соединённые между собой камеры и туннели, вырубленные в скале Бок, — то, что стоит увидеть каждому туристу. Казематы вырубили ещё в ХVII веке под тогда существовавшей Люксембургской крепостью. Они протянулись на 23 километра. Сейчас для туристов открыты только два из них, но это всё равно производит большое впечатление. Редкие окошки в скале, через которые еле-еле пробивается свет, выступы-балконы на высоте 100 метров с видом на реку Петрус, интригующие ходы, неожиданно выводящие на поверхность, — такое точно нужно увидеть. Фото: shutterstock.com Уединиться на природе

В Люксембурге много зелени. Очень много! Парки и прогулочные зоны становятся точками притяжения всех местных и туристов. Ведь там можно заняться чем угодно: устроить пикник, почитать книгу в тени деревьев, прокатиться на велосипеде, пробежать несколько километров или просто пройтись с собакой, заняться йогой. Идеально! Фото: shutterstock.com Статьи по теме Что делать в Хельсинки: 9 классных идей Что делать в Милане: 10 отличных идей для идеальных выходных Что делать в Брюгге: 10 классных идей Что делать в Израиле: 7 отличных идей

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