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«Орелстрой» дарит орловцам концерт группы «Черный кофе»
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«Орелстрой» дарит орловцам концерт группы «Черный кофе» 

РИА 57 10 часов назад
Фото: РИА 57
ПАО «Орелстрой» подготовило подарок ко Дню города Орла, который отмечают 5 августа.
В эту дату, когда празднуем 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, организовано множество мероприятий, в том числе салют и концерт. На площади Ленина после 22:15, когда небо расцветет яркими всполохами, на сцену выйдет группа «Черный кофе». Выступление организовано при поддержке крупнейшего орловского застройщика, который привык дарить подарки жителям родного города.
«Черный кофе» — непререкаемые гранды отечественного хеви-метала. Команда успешно выступает не первое десятилетие, не теряет задора и мощности энергетического заряда. Лауреаты первой премии за «Высшие достижения в области рок-музыки» поздравят город с юбилеем и подарят ему свои лучшие песни — гармоничные и мощные, где переплелись энергичные ритмы «светлого» метала и продолжительные соло великолепных баллад.
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