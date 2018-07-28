«Абсолютно точный камертон» — Литература осталась без Владимира Войновича

Нравственным ориентиром, чье мнение работало как «абсолютно точный камертон» назвал ушедшего в ночь на субботу, 28 июля писателя Владимира Войновича депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский . По его словам, сегодня ночью не стало одного из лучших писателей не только в России, но и в мире.

— Не хочу говорить штампами, но его произведения «Солдат Иван Чонкин» и «Москва 2042» — это именно то, что называется золотым фондом русской литературы. Безумно жаль, что Владимира Николаевича больше нет. Это был человек огромного ума, огромного мужества.

Вишневский напомнил, что в последние годы Владимир Войнович раскрылся еще с одной, неожиданной стороны — он рисовал картины, и в прошлом году прошла его выставка.

— Это огромная потеря. Это один из немногих людей, с которых можно было брать пример, которые были нравственными ориентирами, чье мнение работало как абсолютно точный камертон во всех сложных ситуациях, — заключил депутат.

Как ранее сообщал Пятый канал, советский и российский писатель Владимир Войнович скончался в ночь на 28 июля от сердечного приступа в возрасте 85 лет. Войнович — автор такие известных произведений как «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Шапка», «Два товарища» и многие другие. В 1974 году он был выслан из СССР и только в 1990 ему вернули гражданство и писатель вернулся в Россию.