Людмиле Гурченко установили на родине памятник 

Недавно в Харькове прошло открытие памятника Людмиле Гурченко работы Катиба Мамедова. Как заявил городской голова Геннадий Кернес, это возвращение долга. «Она всегда была здесь: в своих книгах она описала Харьков в военное время, а покинув его, дала многим поколениям земляков возможность с гордостью говорить: „она наша, харьковская“. Этот памятник — это точка силы великой актрисы в родном городе. И весь этот комплекс, такой кино-сквер, который здесь создан, — достоин ее красоты, ее сердечности и ее огромной, народной славы», — сказал Кернес.
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Монумент установлен в сквере на улице Тринклера, дом 6. Пространство позволяет полностью рассмотреть композицию, кроме того напротив находится гостиница «Харьков», в которой нередко и с удовольствием останавливалась актриса. Специально к открытию памятника территория сквера была благоустроена.
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Гурченко Людмила МарковнаЛюдмила Гурченко — советская, российская театра и кино, эстрадная певица, сценарист, режиссер, композитор, писатель Наиболее известна по фильмам: «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Мама», «Пять вечеров», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих». На открытии монумента в числе гостей присутствовал последний муж Людмилы Марковны Сергей Сенин, положительно отозвавшийся о нем: «Почему мне нравится работа, которую сделал Катиб Мамедов? Это — Люся, Людмила Марковна, не в роли, не ее персонаж, а она. Это невероятно сложная работа. Потому что она из тех актрис, как она сама говорила, на лице которой можно написать все, что угодно — любую роль… А как найти ее, вытащить ее? Не „Вокзал…“, не „Любовь и голуби“, не „Карнавальную ночь“, не „Пять вечеров“ — а ее саму, вне роли. Это бесконечно сложно… Мне кажется, всё очень точно он придумал, это никакой не персонаж. Единственное, ножку бы я сделал тоньше, она была гораздо изящнее…», — сообщает liveinternet.ru.