Людмиле Гурченко установили на родине памятник

Недавно в Харькове прошло открытие памятника Людмиле Гурченко работы Катиба Мамедова. Как заявил городской голова Геннадий Кернес , это возвращение долга. «Она всегда была здесь: в своих книгах она описала Харьков в военное время, а покинув его, дала многим поколениям земляков возможность с гордостью говорить: „она наша, харьковская“. Этот памятник — это точка силы великой актрисы в родном городе. И весь этот комплекс, такой кино-сквер, который здесь создан, — достоин ее красоты, ее сердечности и ее огромной, народной славы», — сказал Кернес.

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Монумент установлен в сквере на улице Тринклера, дом 6. Пространство позволяет полностью рассмотреть композицию, кроме того напротив находится гостиница «Харьков», в которой нередко и с удовольствием останавливалась актриса. Специально к открытию памятника территория сквера была благоустроена.

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