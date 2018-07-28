Как снимают новый сезон «Ворониных» в Ярославле: репортаж

Чтобы снять знаменитую семейку Ворониных в красивых летних пейзажах, создатели сериала для канала СТС решили отправить съемочную группу в тур по разным городам России.

— Моя героиня из сезона в сезон остается одинаковой, — говорит исполнительница роли Веры Ворониной, 36-летняя Екатерина Волкова . — У Веры меняются только разве что цвет волос и их длина. По сценарию характер моей героини должен оставаться одинаковым на протяжении всего сериала. Я иногда даже сценаристов прошу: «Напишите для меня какую-нибудь историю, в которой Вера была бы такой же дурной, как и ее муж Костя!» А мне отвечают, что это невозможно, потому что Вера — главный человек в семье. Это немножко обидно. Мне ведь тоже хочется быть какой-то нелепой, смешной. По-моему, что-то подобное за девять лет съемок было лишь пару раз. Первый момент — это когда Вера пошла на встречу с подругами, немножко выпила, села за руль и уснула. А второй эпизод — когда она решила с Костей устроить романтик, надела короткую юбку и загремела в полицию. Вот, пожалуй, в этих двух историях можно мою героиню пожалеть. А так она все время правильная, позитивная, балансирующая на грани в отношениях со свекровью.

фото: пресс-служба телеканала СТС Екатерина также рассказала, какими качествами она отличается от своей героини в жизни.

— Я более жесткая, чем Вера, — продолжает Волкова. — Я быстрее отрежу, чем буду что-то терпеть. А еще все-таки наши герои живут с родителями. А я считаю, что главное правило семейных отношений — это, наоборот, жить от родителей подальше. Просто с ними нужно созваниваться и встречаться.

— Кать, вы уже снимаетесь в этом сериале девять лет. Нет ли ус­талости?

— Нет, и это абсолютно честный ответ. Но был момент, когда мы стали заложниками этого проекта и было сложно с другими работами, потому что у всех продюсеров телеканалов мы ассоциируемся с Ворониными. Но с другой стороны, сериал дал нам популярность и возможность развиваться дальше в профессии.

В новом сезоне «Ворониных», несмотря на информацию в СМИ о серьезных проблемах с легкими, снимается и исполнитель роли вечно ворчащего свекра — актер Борис Клюев . На съемках в Ярославле он пребывал в отличной форме и прекрасном расположении духа.

— Я всегда говорю, что в жизни не похож на Николая Петровича, — говорит 74-летний Борис Владимирович. — Но в последнее время я замечаю, что мой персонаж стал на меня влиять. Волей-неволей я иногда даже покрикиваю, как он. А еще я рад, что все мои сериальные вариации со словом «хрень» ушли в народ и довольно часто употребляются зрителями.

Помимо работы в сериале, Борис Владимирович занимается преподавательской деятельностью для будущих актеров. Артист рассказал нам о недостатках, которые он заметил в нынешней системе образования.

— Молодое поколение у нас очень хорошее, но учителя плохие, — сетует любимец публики. — Если сравнивать с советским воспитанием, то мы все-таки получали более широкое образование. Абитуриенты сейчас не знают, кто такой Ленин, Сталин. Люди, поступающие в театральный вуз, не знакомы с такими персонажами, как Отелло, Чацкий. Но в этом виновата не молодежь. Просто система ЕГЭ, придуманная в 2000‑е годы демократами, дала свои плоды. Но вместе с тем ребята все равно все хорошие, они стремятся быть умными, красивыми и тратят на это большое количество времени.

фото: пресс-служба телеканала СТС Экранный муж Екатерины Волковой — актер Георгий Дронов — рассказал нам, что иногда поражается, как после всех выходок его героя супруга все еще не выставила его за дверь.

— Чем дольше мы снимаем этот сериал, тем больше я понимаю, что модель поведения моих сериальных родителей — Галины и Николая — идеальная старость для меня, — говорит 47-летний исполнитель роли Константина Воронина . — Потому что эти люди никогда не держат в себе зло, всегда озвучивают проблему, которая у них возникает в семье. Каждый из них занимается своим делом, но при этом они продолжают любить друг друга. А на месте Веры, мне кажется, я бы уже давно бросил Константина и вместе со всем кагалом детей ушел бы от него. Я не понимаю, как можно жить с человеком, который постоянно врет, а потом выкручивается. А в целом мне бы, наверное, все-таки хотелось жить в такой семье, как у Ворониных.

фото: пресс-служба телеканала СТС Выражаем благодарность за поездку компании Sony Pictures Television Russia