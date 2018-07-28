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Главный народной хор Костромы отказался распевать похабные частушки на Первом канале
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Главный народной хор Костромы отказался распевать похабные частушки на Первом канале 

Kostroma.Today 9 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Самый известный костромской фольклорный ансамбль «Долинушка» отказался в 90-е годы петь матерные частушки на Первом канале, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом в интервью «Костромским ведомостям» рассказала руководитель хора Галина Хачатурова. Ансамбль в прошлом году отпраздновал 30-летие.
«В 90-х мы поехали на конкурс частушечников «Эх, Семеновна» в Москву. Показывать его должны были по первой программе. Режиссер в «Останкино» настойчиво советует: «Позабористее давайте, покрепче частушечки. Такие, чтобы уши вяли. С матерком! Народу это нравится!». Когда он это сказал, я опешила. «Все, — говорю, — отправляйте нас домой. Мы не знаем и не поем такие частушки». Режиссер сказал, что тогда далеко мы не продвинемся», — рассказала Галина ХАЧАТУРОВА.
Однако, к удивлению режиссера, коллектив прошел в «Эх, Семеновне» до финала. Хотя соперничать пришлось с «загримированными под деревенских» участниками, которые пели похабные частушки.
После этого, вернувшись в Кострому, Галина Хачатурова создала фольклорный спектакль из частушек, который сама называет «дерзким» и «озорным». Однако похабных текстов в нем не было
«Долинушка» была основана в 1987 г. Артисты ансамбля проводили экспедиции в районах Костромской области по сбору и изучению фольклора, поэтому в своих концертах используют оригинальные песни и пляски. В 2014 году «Долинушка» представляла Костромскую область на концертных площадках Зимних Олимпийских игр в Сочи.
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