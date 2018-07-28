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СГТУ потратит 668 тысяч рублей на видеоролики для фестиваля «Поехали»
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СГТУ потратит 668 тысяч рублей на видеоролики для фестиваля «Поехали» 

Свободные новости 9 часов назад
Фото: Свободные новости
Саратовский государственный технический университет объявил на портале «Госзакупки» закупку у единственного поставщика на производство видеороликов для студенческого фестиваля «Поехали».
Согласно техзаданию, подрядчик обязан до 10 августа изготовить три видеоролика хронометражем на менее 60 секунд каждый и их сокращенную версию хронометражем 20 секунд, «включая доработку по согласованию с заказчиком для дальнейшего размещения на краевых телеканалах». Ролики планируется разместить на видеохостинги YouTube и Vimeo, а также показывать на городских светодиодных экранах.
Стоимость контракта — 668,5 тысячи рублей.
Кроме того, СГТУ вложит еще 253 тысячи рублей в организацию самого мероприятия. Подрядчик закупки за эти деньги должен организовать: получасовое выступление профессионального исполнителя (участника популярных проектов на телевидении с яркой харизмой и привлекательной внешностью) с авторскими песнями (не менее трех композиций); часовое выступление кавер-коллектива с саксофонистом и ди-джеем, в репертуаре которого должны звучать как русские, так и зарубежные композиции в оригинальной аранжировке коллектива; еще одно часовое выступление кавер-коллектива с R`n`B-исполнителем, который имеет в своем репертуаре авторский материал, с предъявлением авторских прав на него; выступление пяти хореографических коллективов Саратова и Саратовской области для массовки и пяти саратовских вокалистов. Также подрядчик обязуется заняться декорационно-тематическим оформлением площадки вплоть до ее монтажа и обеспечением светозвукового оборудования.
Все работы должны быть выполнены до 10 августа.
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