СГТУ потратит 668 тысяч рублей на видеоролики для фестиваля «Поехали»

Саратовский государственный технический университет объявил на портале «Госзакупки» закупку у единственного поставщика на производство видеороликов для студенческого фестиваля «Поехали».

Согласно техзаданию, подрядчик обязан до 10 августа изготовить три видеоролика хронометражем на менее 60 секунд каждый и их сокращенную версию хронометражем 20 секунд, «включая доработку по согласованию с заказчиком для дальнейшего размещения на краевых телеканалах». Ролики планируется разместить на видеохостинги YouTube и Vimeo, а также показывать на городских светодиодных экранах.

Стоимость контракта — 668,5 тысячи рублей.

Кроме того, СГТУ вложит еще 253 тысячи рублей в организацию самого мероприятия. Подрядчик закупки за эти деньги должен организовать: получасовое выступление профессионального исполнителя (участника популярных проектов на телевидении с яркой харизмой и привлекательной внешностью) с авторскими песнями (не менее трех композиций); часовое выступление кавер-коллектива с саксофонистом и ди-джеем, в репертуаре которого должны звучать как русские, так и зарубежные композиции в оригинальной аранжировке коллектива; еще одно часовое выступление кавер-коллектива с R`n`B-исполнителем, который имеет в своем репертуаре авторский материал, с предъявлением авторских прав на него; выступление пяти хореографических коллективов Саратова и Саратовской области для массовки и пяти саратовских вокалистов. Также подрядчик обязуется заняться декорационно-тематическим оформлением площадки вплоть до ее монтажа и обеспечением светозвукового оборудования.

Все работы должны быть выполнены до 10 августа.