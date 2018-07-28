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В столице Удмуртии в шестой раз пройдет книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»
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В столице Удмуртии в шестой раз пройдет книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» 

ИА «Сусанин» 9 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Шестой книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдет в столице Удмуртии с 7 по 9 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятия пройдут в фан-зоне парка Кирова.
В этом году темой книжного праздника станет «ЧИЖ перелетный». В течение трех дней будут работать 7 тематических маршрутов:
— «ЧИЖэлита» — встречи с известными деятелями культуры (писателями, актерами, музыкантами);
— «ЧИЖорные ряды» — книжная ярмарка с участием московских и местных издательств;
— «ЧИЖмудрИЖъ» — интеллектуальные активности («живые книги» с лекциями и мастер-классами литературному мастерству и другим темам);
— «ПерепеЧИЖ» — встречи с известными людьми Удмуртии, презентации туристических маршрутов региона, открытый микрофон «Голоса Ижевска», выступления фольклорных коллективов;
— «МастерЧИЖ» — открытые мастерские, обучение различным художественным практикам (книжный переплет, моделирование и дизайн одежды, фотография, иллюстрация, живопись, скульптура, танец, флористика);
— «ЧИЖики» — интерактивная познавательная площадка для детей (выставки лучшей детской литературы, флешмоб литературных героев, чтения с фонариком, театральные постановки, уроки скорочтения);
— «БИБЛИОН 23´18» — презентационный стенд муниципальных библиотек. Почетными гостями фестиваля станут известные писатели Майя Кучерская, Дмитрий Воденников, Марина Москвина и другие.
Вход свободный.
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