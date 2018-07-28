В столице Удмуртии в шестой раз пройдет книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»

Ижевск. Удмуртия. Шестой книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдет в столице Удмуртии с 7 по 9 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятия пройдут в фан-зоне парка Кирова.

В этом году темой книжного праздника станет «ЧИЖ перелетный». В течение трех дней будут работать 7 тематических маршрутов:

— «ЧИЖэлита» — встречи с известными деятелями культуры (писателями, актерами, музыкантами);

— «ЧИЖорные ряды» — книжная ярмарка с участием московских и местных издательств;

— «ЧИЖмудрИЖъ» — интеллектуальные активности («живые книги» с лекциями и мастер-классами литературному мастерству и другим темам);

— «ПерепеЧИЖ» — встречи с известными людьми Удмуртии, презентации туристических маршрутов региона, открытый микрофон «Голоса Ижевска», выступления фольклорных коллективов;

— «МастерЧИЖ» — открытые мастерские, обучение различным художественным практикам (книжный переплет, моделирование и дизайн одежды, фотография, иллюстрация, живопись, скульптура, танец, флористика);

— «ЧИЖики» — интерактивная познавательная площадка для детей (выставки лучшей детской литературы, флешмоб литературных героев, чтения с фонариком, театральные постановки, уроки скорочтения);

Вход свободный.