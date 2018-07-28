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У т/ц «Макси» в Петрозаводске снова появился карельский уголок
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У т/ц «Макси» в Петрозаводске снова появился карельский уголок 

Карельские вести 8 часов назад
Фото: Карельские вести
Афиша сообщает о предстоящем через две недели Международном дне коренных народов на карельском и русском языках. Также можно узнать о том, что в этот же день состоится уже традиционный праздник KarjalaFest, подробности о котором через несколько дней вы сможете узнать в соответствующей группе в сети. Кроме этого, сейчас подводятся итоги июльского этапа конкурса на лучшую фотографию карельского костюма. Пять фотографий, набравших большее количество «лайков» за июль заняли своё достойное место на этой афише. Конкурс продолжается, организаторы приглашают продолжать ставить «лайки», а также присылать ваши новые фотографии. Окончательный итог конкурса будет подведён к Новому году.
Мы хотели бы, чтобы за эти две недели до дня коренных народов наш карельский уголок привлёк к себе множество посетителей — горожан и гостей города и Карелии, чтобы они читали текст, чтобы они рассматривали красивые карельские костюмы, чтобы они фотографировались на фоне этой афиши, чтобы рассказали о ней как можно большему числу людей. Давайте продолжим эту хорошую, красивую и интересную традицию и дальше и докажем, что Карелия и Петрозаводск — уникальные, ни на что не похожие места с неповторимой культурой и традициями»,
— пишут организаторы мероприятия.
По материалам: ptzgovorit.ru
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