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Новое признание: Канье Уэст думал о суициде?
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Новое признание: Канье Уэст думал о суициде? 

Peopletalk 9 часов назад
Фото: Peopletalk
За последние несколько месяцев Канье Уэст (41) не раз шокировал фанатов своими откровениями. То он публично признается в любви Дональду Трампу (72), то открыто говорит о своем психологическом здоровье (у рэпера, напомним, был нервный срыв после ограбления его жены Ким (37) в Париже), то заявляет, что супруга чуть не ушла от него.
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А вчера Канье снова решил открыться своим подписчикам в Twitter и рассказал о суицидальных мыслях, которые его посещали. «Я посмотрел документальный фильм про Александра Маккуина (британский дизайнер, который покончил жизнь самоубийством) и сравнил картину с его жизнью. Я знаю, как это — хотеть наладить свою жизнь, когда кажется, что единственный выход — это смерть. Чтобы было ясно и понятно всем. У меня были такие мысли, и я расскажу вам, что спасло меня. Правило номер 1 — избегайте людей, которые заставляют вас думать о самоубийстве», — заключил Уэст.
Неожиданно.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novoe-priznanie-kane-uest-dumal-o-suitside/
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