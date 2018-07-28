Новое признание: Канье Уэст думал о суициде?

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Кети Топурия, Глюк’oZa и Юлия Ковальчук на ланче OK! на фестивале «Жара» в Баку

Планы на выходные 28–29 июля: концерт на крыше, стихи и Том Круз

Через 10 лет после смерти актера. Бывшая жена Хита Леджера тайно вышла замуж