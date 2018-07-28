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Брижит Бардо вышла в свет после долгого отшельничества
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Брижит Бардо вышла в свет после долгого отшельничества 

WDay.ru 9 часов назад
Фото: WDay.ru
И поразила своим видом.
На пике своей популярности в 60-х годах Брижит Бардо признавали одной из самых красивых женщин планеты. И тогда никто и представить себе не мог, что в начале 70-х она объявит о завершении кинокарьеры и будет проживать в полном одиночестве на вилле «Мадраг» в Сен-Тропе на юге Франции. Правда, иногда актриса появлялась на публике с редкими заявлениями об акциях по спасению животных. Брижит даже писала письма своим коллегам с просьбой отказаться от меховых изделий.
А в последние 7−8 лет о Бардо давно не было никаких вестей. Только на днях звезда снова заставила о себе говорить, появившись на публике в обществе президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит Макрон.
Встреча Брижит Бардо с Макронами, конечно, имела цель. Актриса обсудила с президентом проблемы, связанные с бездомными животными Франции.
И пока официальных заявлений о дискуссии в сети не появились, репортеры и интернет-пользователи обсуждают внешность любимой знаменитости. Надо отметить, что в свои 83 года Бардо выглядит прекрасно. Она по-прежнему хорошо одевается и следит за собой. Только посмотрите на ее украшения, прическу и красный цветок в волосах!
С таким раскладом так и хочется увидеть актрису в каком-нибудь новом фильме. Но нет. Примеру Клаудии Кардинале Брижит Бардо не следует. Звезда французского кино даже не дает интервью о своей личной жизни. Зато в конце 90-х она выпустила книгу со своей биографией, где рассказала и о карьере, и о романах, и о нынешней общественной деятельности.
Кстати, Брижит не совсем одинока, как может показаться. От актера Жака Шаррье у нее остался сын Николя, который сейчас проживает с женой и двумя дочерьми в Осло.
Брижит Бардо, 1960 год  Брижит Бардо, 1966 год  Брижит Бардо, 1968 год  Брижит Бардо, 2001 год  Из учительницы в первые леди: что мы знаем о Брижит Макрон
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