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Молодежный фестиваль #ВсеСвои состоялся на обновленной Нижне-Волжской набережной
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Молодежный фестиваль #ВсеСвои состоялся на обновленной Нижне-Волжской набережной 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Молодежный фестиваль #ВсеСвои состоялся в Нижнем Новгороде в субботу, 28 июля. Яркое мероприятие проходил на обновленной Нижне-Волжской набережной. Об этом сообщают организаторы.
Гостей праздника ждало множество интерактивных площадок. На Нижне-Волжской набережной работал образовательный лекторий, проходили спортивные состязания, мастер-классы по танцам, розыгрыш призов, а также парад волонтеров, представлявших Нижний Новгород на чемпионате мира по футболу. Кроме того, в рамках фестиваля прошла благотворительная акция «Гардероб». Работали детские зоны, где маленькие нижегородцы могли найти развлечения на любой вкус. Одним из самых ярких событий стал запуск воздушных змеев ручной работы.
Напомним, кинофестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде посетило более 23 тысяч человек.
Фото: vk.com
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