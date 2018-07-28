Мамма Мия, или как приобщиться к итальянцам благодаря Фестивалю

Эти выходные запомнятся посетителям столичного сада «Эрмитаж» надолго. Еще бы: 28 июля, в субботу, состоится открытие Большого фестиваля Италии. Сад разделится на множество площадок: национальная итальянская кухня, искусство, сельская Италия и концертная зона. Начало в 12:00. Вход свободный.

Москву захлестнут приятные воспоминания о прошедшем чемпионате мира — в столице стартует солнечный и яркий Фестиваль Италии, который пройдет в городе уже во второй раз. Его организатором выступает Национальное агенство Италии по туризму (при поддержке итальянского посольства).

Эрмитаж подарит гостям вкус настоящей пасты, шумную жизнь в стиле итальянцев, великолепные фильмы и стойкое ощущение праздника.

Программа включает итальянские оперу и эстраду, которые можно будет послушать вживую. Вечерами мероприятие предлагает уютно провести время с новыми итальянскими комедиями. Частично парк преобразуют в пейзажи Тосканы. Неподалеку можно и нужно приобрести нежнейшие фермерские продукты — сыры, творог, масла и многое другое. Конечно, не обойдется и без мастер-классов, а также уроков итальянского языка. Более того, гости смогут почувствовать себя легендарным Челентано в великолепном фильме «Укрощение строптивого» и примерить роль винодела. А для самых маленьких посетителей Фестиваля откроется детская зона с анимацией и мастер-классами. Об этом сообщается на сайте Фестиваля.