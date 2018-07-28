Ещё
Мамма Мия, или как приобщиться к итальянцам благодаря Фестивалю
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Мамма Мия, или как приобщиться к итальянцам благодаря Фестивалю 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Эти выходные запомнятся посетителям столичного сада «Эрмитаж» надолго. Еще бы: 28 июля, в субботу, состоится открытие Большого фестиваля Италии. Сад разделится на множество площадок: национальная итальянская кухня, искусство, сельская Италия и концертная зона. Начало в 12:00. Вход свободный.
Москву захлестнут приятные воспоминания о прошедшем чемпионате мира — в столице стартует солнечный и яркий Фестиваль Италии, который пройдет в городе уже во второй раз. Его организатором выступает Национальное агенство Италии по туризму (при поддержке итальянского посольства).
Эрмитаж подарит гостям вкус настоящей пасты, шумную жизнь в стиле итальянцев, великолепные фильмы и стойкое ощущение праздника.
Программа включает итальянские оперу и эстраду, которые можно будет послушать вживую. Вечерами мероприятие предлагает уютно провести время с новыми итальянскими комедиями. Частично парк преобразуют в пейзажи Тосканы. Неподалеку можно и нужно приобрести нежнейшие фермерские продукты — сыры, творог, масла и многое другое. Конечно, не обойдется и без мастер-классов, а также уроков итальянского языка. Более того, гости смогут почувствовать себя легендарным Челентано в великолепном фильме «Укрощение строптивого» и примерить роль винодела. А для самых маленьких посетителей Фестиваля откроется детская зона с анимацией и мастер-классами. Об этом сообщается на сайте Фестиваля.
Вечерняя Москва: последние новости
Схема движения транспорта изменится 28 июля из-за празднования Дня крещения Руси на Боровицкой площади корр см_КОРРЕКТ вычитать_На точке противостояния Забери меня домой. Фестиваль помог найти собакам хозяев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР17
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»6
Видео
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение