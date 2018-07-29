Медведев и Аксенов приняли участие в концерте к 1030-летию Крещения Руси 

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов совместно с премьер-министром России Дмитрием Медведевым принял участие в торжественном концерте в честь 1030-летия Крещения Руси в субботу.
"Совместно с председателем правительства РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым принял участие в торжественном концерте, посвященном 1030-летию Крещения Руси", — написал Аксенов в Facebook.
В субботу по всей России, Украине, Белоруссии, а также в других странах проходят церковные торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце X века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию.