В храме вблизи Бутырского района отметят день Крещения Руси

Владимирские дни пройдут в храме святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки, расположенном вблизи Бутырского района. Здесь устроят праздничный концерт и ярмарку в честь 1030-летия крещения Руси и в память о равноапостольном князе Владимире

— В субботу, 28 июля, настоятель храма отец Владимир Новицкий отслужит Божественную литургию, после которой у крыльца состоятся праздничный концерт, чаепитие и ярмарка. На следующий день после утреннего богослужения для всех желающих накроют праздничный стол, — сообщили в храме.

Напомним, храм святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки находится по адресу Ивановская ул., д. 3. (ис)