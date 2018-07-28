Ещё
Гоша Куценко дал благотворительный концерт на конкурсе «Десантный взвод»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Гоша Куценко дал благотворительный концерт на конкурсе «Десантный взвод» 

АиФ Северо-запад 6 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Благотворительный концерт российского актера, певца, учредителя фонда «Шаг вместе» помощи детям с ДЦП и члена проекта «Команда 2018» Гоши Куценко и группы «ГК» проходит в субботу, 28 июля, в Псковской области. Артист выступает на полигоне «Завеличье» 76-й ДШД, где только что состоялось торжественное открытие международного конкурса военно-профессиональногомастерства «Десантный взвод» в рамках «АрМИ — 2018».
Открывая концерт, Гоша Куценко поздравил жителей и гостей Псковской области со стартом зрелищных международных соревнований и с Днем крещения Руси. Он подчеркнул, что приехал в Псков с благотворительной миссией в поддержку проекта «Команда 2018» «Звонкие сердца», который нацелен на обучение слабовидящих детей музыке. Сбор средств осуществляется во время выступления артистов. Каждый желающий может сделать свой вклад в специальные ящики у волонтеров.
Гоша Куценко также отметил, что завтра его фонд намерен заключить соглашение о сотрудничестве с фондом развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги, инициатором которого выступил врио Губернатора региона Михаил Ведерников. «Будем сотрудничать и помогать семьям, которые живут в Псковской области», — сказал Гоша Куценко.
АиФ Северо-запад: последние новости
Реставраторы открыли новые фрагменты фресок в Снетогорском монастыре Перед Ганзой. Как Псков отметил День города Глава региона попросил главу Минтруда поддержать строительство «Соцгородка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»6
Видео
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение