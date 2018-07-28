Гоша Куценко дал благотворительный концерт на конкурсе «Десантный взвод»

Благотворительный концерт российского актера, певца, учредителя фонда «Шаг вместе» помощи детям с ДЦП и члена проекта «Команда 2018» Гоши Куценко и группы «ГК» проходит в субботу, 28 июля, в Псковской области. Артист выступает на полигоне «Завеличье» 76-й ДШД, где только что состоялось торжественное открытие международного конкурса военно-профессиональногомастерства «Десантный взвод» в рамках «АрМИ — 2018».

Открывая концерт, Гоша Куценко поздравил жителей и гостей Псковской области со стартом зрелищных международных соревнований и с Днем крещения Руси. Он подчеркнул, что приехал в Псков с благотворительной миссией в поддержку проекта «Команда 2018» «Звонкие сердца», который нацелен на обучение слабовидящих детей музыке. Сбор средств осуществляется во время выступления артистов. Каждый желающий может сделать свой вклад в специальные ящики у волонтеров.