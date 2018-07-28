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В Атамани проходит гастрономический фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля»
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В Атамани проходит гастрономический фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля» 

АиФ — Юг 6 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Гости этнографического комплекса могут продегустировать традиционные и необычные блюда из картошки и лука. Взрослых и детей ждут игры, конкурсы и развлечения. На подворьях для посетителей «Атамани» подготовлены выставки и мастер-классы по народным художественным промыслам и ремеслам, разнообразные экскурсии.
«Весь день сцене у хаты «Станичное правление» будут петь и танцевать лучшие творческие коллективы и исполнители Краснодарского края», — сообщает пресс-служба администрации региона.
Напомним, этнографический комплекс «Атамань» в 2017 году посетили свыше 2 млн человек.
АиФ — Юг: последние новости
В ВДЦ «Смена» создают светотехнические решения для Всемирной выставки Кубанская церковь не дала благословения выставке человеческих тел 28 июля в «Атамани» пройдет краевой фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля»
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