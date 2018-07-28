В прошлом NAT профессионально играла в баскетбол во Флориде, а сейчас активно завоёвывает российский шоу-бизнес. В этой подборке вы найдёте олдскульный рэп и саундтреки к культовым фильмам про баскетбол («Над кольцом» c Тупаком Шакуром, «Белые парни не умеют прыгать» с Уэсли Снайпсом, «Космический джем» с Майклом Джорданом) и другие не менее вдохновляющие композиции. Статьи по теме Отличный плей-лист от Варвары Визбор Плей-лист для активных тренировок от группы Alai Oli Летний плей-лист для идеальных выходных от певицы ALMA Вдохновляющий плей-лист от Жени Любич
Запись «Энергичный плей-лист от певицы NAT» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.