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Энергичный плей-лист от певицы NAT
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Энергичный плей-лист от певицы NAT 

The Challenger 6 часов назад
Фото: The Challenger
В прошлом NAT профессионально играла в баскетбол во Флориде, а сейчас активно завоёвывает российский шоу-бизнес. В этой подборке вы найдёте олдскульный рэп и саундтреки к культовым фильмам про баскетбол («Над кольцом» c Тупаком Шакуром, «Белые парни не умеют прыгать» с Уэсли Снайпсом, «Космический джем» с Майклом Джорданом) и другие не менее вдохновляющие композиции. Статьи по теме Отличный плей-лист от Варвары Визбор Плей-лист для активных тренировок от группы Alai Oli Летний плей-лист для идеальных выходных от певицы ALMA Вдохновляющий плей-лист от Жени Любич
Запись «Энергичный плей-лист от певицы NAT» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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