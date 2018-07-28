Московская соборная мечеть: спешите к величию и красоте!

Этот текст продолжает серию репортажей о России, подготовленных Юнисом Аль-Хараши во время его посещения Чемпионата мира по футболу. Мы уже перевели его восторженный отклик на российские общественные туалеты, впечатления от посещения Вернисажа в Измайлово, а также заметки про его путешествие в Калининград.

Московская соборная мечеть, которая находится в центре российской столицы, занимает мысли каждого мусульманина, приезжающего в Россию, так как он часто слышит о ней и страстно желает ее увидеть. Он не скрывает своё желание и идёт в эту мечеть, представляющую собой архитектурный шедевр, который нужно увидеть своими глазами. Это место, где совершают молитвы и другие ритуалы. Это мечеть в полном смысле этого слова.

Картина первая. Красота и достоинство

Внезапно вы чувствуете ослепление и спокойствие, потому что находитесь перед большой Московской соборной мечетью. Это красивое строение колоссальных размеров. Оно поражает вас своим величием, внушает внутреннее успокоение и дарит покой. Белый мрамор касается неба, увенчивается золотыми куполами, минаретами и полумесяцами, и вы жаждете как можно скорее увидеть мечеть изнутри. В вашей голове возникает тысяча вопросов, и все они об одном: «Если это здание настолько прекрасно снаружи, то каким оно предстанет внутри?»

На какое-то время вы останетесь стоять снаружи и даже вернётесь немного назад, чтобы взглянуть на мечеть целиком. Каждый раз, меняя угол обзора, вы будете удивляться. Вы вздыхаете. Пристально смотрите. Улыбаетесь. Пытаетесь что-то сказать тому, кто с вами, чтобы поделиться своими ощущениями. Ждёте, что он скажет. Идёте в другую сторону, пытаясь снова что-то посмотреть. Шагаете между минаретами (они превышают 80 метров в высоту и поэтому напоминают кремлевскую башню) и куполами. Перемещаетесь от одной стены к другой. Смотрите на окна мечети. Восхищаетесь орнаментом и росписью. Пленяетесь гармонией цветов и форм. Что же это за красота и великолепие?

И вот вас уже интересует вход в это здание, но вы возвращаетесь назад в последний раз. Вы готовы снова любоваться этой восхитительной красотой и делать это каждый раз под другим углом. Вы снова пристально смотрите на наружную часть мечети. Она находится в самом центре столицы. В ее сердце. Возможно, она и есть ее сердце. Рядом с мечетью проходит дорога, по которой едет красивый трамвай, а прямо за ней — закрытый стадион Олимпийский, расположенный возле одного из крупнейших торговых центров Москвы. Там также стоит железный забор высотой около двух метров. Есть сад, окружающий мечеть, цветы. То, что выглядит как большие двери, — это стены из красивого белого мрамора, украшенные зелёным орнаментом и огромными окнами, из которых открывается вид на город с его большими зданиями.

У входа вы увидите металлоискатели, но когда окажетесь внутри, обнаружите, что еще не вошли в мечеть, и можете снова, но под другим углом взглянуть на наружную часть здания. Очень просторный двор ведет к нескольким помещениям: в одном из них совершается омовение, в другом молятся, в третьем — продают сувениры и еду. Есть помещения, где можно немного вздремнуть, почитать Коран, поразмышлять и многое другое. Оттуда вы обнаружите, что перед вами совсем другое здание — византийская архитектура, похожая на архитектуру русских церквей, в которой преобладают большие окна с зелеными рамами, подчёркивающими их особенную красоту. Входите, не боясь — вы находитесь в Московской соборной мечети.

Картина вторая. Много света

Как только вы войдете в мечеть через огромные деревянные двери, то увидите перед собой специальное помещение, где сняв обувь, можно насладиться моментами отдыха, почитать священный Коран или совершить зикр. Здесь стоят красивые деревянные шкафы для обуви, а между ними находится пространство для отдыха. Пока одни спят, другие совершают намаз, читают Коран или перебирают чётки. Зеленый ковер под цвет внешнего декора обволакивает ваши ноги своим прекрасным ворсом. Вокруг можно заметить резные деревянные перегородки. Затем, перед вами открывается просторный зал с выходом к большому числу коридоров, и вы можете выбрать, по какому из них дойти до первого этажа, где люди совершают поклонение.

На первом этаже ваш путь сопровождает прекрасная роспись на стенах и потолке с русскими, татарскими мотивами и исламским значением. Дальше перед вами открывается большой зал для совершения молитв, где находится михраб, расписанный золотым узором и арабскими буквами. Справа от него — возвышается величественный минбар из белого мрамора, ожидающий имама для совершения пятничной молитвы. Сверху его окаймляет минарет, также расписанный золотым узором. Слева, недалеко, стоит небольшая кафедра для проведения занятий и праздничных служб.

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Массивные мраморные колонны как будто не существуют. Их не так много, но они великолепны. Наверху ещё два этажа: один для молитвы, а на другом расположен музей. В центре находится огромный купол, украшенный красивой золотой росписью и аятами из суры «Аш-шамс», так что он выглядит как луч, озаряющий светом всю мечеть. Это здание, находясь внутри которого, вы понимаете смысл того, что увидели снаружи. Роспись, купола и минареты — все это архитектурные уловки, чтобы наполнить мечеть светом. Вам не нужны огни, разве что только для размышлений.

Что касается росписи потолков, то они имеют русское происхождение. Ими украшены мраморные колонны, некоторые оконные стекла и перегородки на втором и третьем этажах. Хотя с каждой стороны льётся свет, люстра, которая висит в центре купола и всей мечети, постоянно притягивает ваш взгляд. Она выглядит как купол как сверху, так и снизу. Вокруг неё висят другие люстры, которые также выполнены в форме куполов. Все они освещают мечеть и каждого, кто сюда приходит.

Картина третья: музей и магазин

Вы понимаете, что, возможно, в будущем, вам больше не представится возможность посетить эту мечеть снова, и поэтому испытываете детский восторг, рассматривая каждый уголок мечети. Вы следуете за своим сердцем на второй этаж, но поднимаетесь не в лифте, а по лестнице и понимаете, что третий этаж закрыт. Отсюда открывается прекрасный вид на первый этаж. О, Аллах, это воистину прекрасное зрелище! Зеленый ковер расстилается как весенний луг. Мраморные колонны подобны ангелам. Окна перед вами будто улыбаются, открывают дорогу. Что касается купола наверху, с прекрасной люстрой в центре, то она словно дверь в небеса, куда возносятся молитвы верующих.

В музее, который является неотъемлемой частью Московской соборной мечети, вы можете совершить ещё одно путешествие. Перед вами лежат старинные копии священного Корана. Каждая копия помещена под стеклянную витрину с надписями, которые знакомят вас с тем или иным культурным контекстом. На стенах висят картины, каждая из которых показывает вам священное место для мусульман. Прогуливаясь от одного экспоната к другому, вы оказываетесь на замкнутом маршруте, который ведёт вас обратно на балкон, с которого открывается вид на нижний этаж, и каждый раз у вас появляется возможность увидеть то, чего вы не замечали ранее.

Верующий молится в Московской соборной мечети

Когда по лестнице вы спускаетесь вниз, то можете обнаружить, что эта мечеть не просто место для совершения молитвы, это место для жизни. Да, в мечети есть помещения для молитв, но также здесь есть место для отдыха, совершения зикра, кафе, магазины, помещения для продажи сувениров и омовения. Это масштабный архитектурный шедевр, который даёт возможность получить представление об истории мусульманской уммы, особенно в России, где мечети прошли через «узкие и темные коридоры» коммунистической эпохи. Они были разрушены, равно как и церкви, за исключением одной из них — Московской соборной мечети, что было обусловлено чисто политическими причинами. Тем не менее, ее все же разрушили позже на том основании, что она была неверно ориентирована на Мекку, а также потому, что она была построена на одном из притоков Москвы-реки. Мечеть реконструировали и снова открыли в 2015 году. В церемонии открытия участвовал сам глава государства и приглашённые гости из других стран. В начале новой эпохи мусульмане России, которых около 20 миллионов человек, в том числе два миллиона человек, живущих в столице, вздохнули с облегчением.

Приветствие мечети

Мы направлялись в Московскую соборную мечеть. Когда мы попросили одного мусульманина, который сидел рядом с нами в метро, сказать нам, какая станция находится к ней ближе всего, он предложил показать нам Историческую мечеть города Москвы, построенную в 1832 году. Это первая мечеть, построенная в российской столице.

Мы заметили, что молящиеся, в основном из республик Российской Федерации, были распределены по возрасту и положению. Когда имам закончил свою длинную и удивительную проповедь, которую произнёс вне минбара, все присутствовавшие встали, чтобы произнести молитву приветствия мечети. Один из них сказал на арабском: «Это не обязательно. Молитва приветствия мечети — это сунна». «Мы совершили эту молитву, когда вошли в мечеть», — ответили мы ему и продолжили с удивлением наблюдать за этой сценой.

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То же самое произошло после окончания двух других проповедей, произнесённых уже на минбаре, и которые длились дольше положенного. Местный имам произнёс эти проповеди в жаркого дня, не обращая внимания на тех, кто находился дальше и не в тени. Мы удивились тому, как поклоняющиеся читали желательные молитвы: они выполняли все ракяты дополнительных молитв, поэтому мы были вынуждены оставаться там, где сидели, пока все не закончили молиться. Затем мы ушли, поняв, что что-то не так с последователями этой религии.

Снаружи мы обнаружили, что мечеть превратилась в рынок. Здесь можно встретить продавцов «домашнего хлеба», продавцов «мерказа» (халяльной колбасы). Также тут продают «риб» (иранское молоко, смешанное с листьями мяты). Возле мечети много нищих. На дороге, прилегающей к мечети, беспорядок. Большой популярностью пользуются близлежащие кафе, которые подают готовые блюда.

Поскольку мы были настроены на посещение Московской соборной мечети, чтобы узнать что-то новое, мы решили добраться до неё и совершить там вечернюю молитву. Мы знаем, что она находится недалеко от станции Проспект мира на кольцевой ветке номер 5 и оранжевой ветке номер 6. Это означает, что она находится в самом центре столицы с доступом к пересадочной станции метро.