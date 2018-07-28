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Совфед сначала отклонил, а потом вернул рекламу в детские передачи
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Совфед сначала отклонил, а потом вернул рекламу в детские передачи 

Daily Storm 5 часов назад
Совет Федерации на заседании в субботу, 28 июля, дважды проголосовал за внесение поправок в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе», автором которого является депутат Госдумы, зам секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Инициатива депутата подразумевает увеличение с 15% до 20% предельной продолжительность рекламы в часовой телепрограмме, а также отмену ее запрета в детских и образовательных программах.
«В настоящий момент регулирование рекламы в детских программах осуществляется в частью 7-ой, статьи 14 закона «О рекламе». В настоящее время реклама может распространятся только перед их началом и окончанием. Правоприменительная практика свидетельствует о том, что телерадиовещатели и производители отказались вкладываться в производство детских программ и художественных фильмов», — заявил Ревенко, отметив, что именно поэтому дети сегодня воспитываются на фильмах советского и иностранного производства.
Депутат Госдумы подчеркнул, что суть законопроекта в том, чтобы эту ситуацию изменить и вернуть деньги в изготовление детских передач. Однако сенаторы депутата Госдумы не поддержали.
«24 года Федеральное собрание сопротивлялось тому, чтобы в детских программах была реклама, а сейчас мы ее возвращаем… Все, о чем говорил нам Ревенко, в законе не присутствует. Мы сейчас допускаем появлении рекламы в детских передачах в неограниченном количестве, точнее 20 минут в течение часа. Кому эта реклама нужна?», — заявил сенатор Сергей Калашников.
«У всех у нас есть дети и внуки, и, наверное, многие замечают, что наши дети общаются на языке рекламы, которая носит агрессивный характер. Они запоминают фразы, но не запоминают суть тех фильмов, которые идут после этой рекламы, которая настраивает сознание на другие вещи. Когда мы перестанем строить общество потребительства?», — заявила коллега Калашникова Елена Афанасьева.
В итоге за законопроект проголосовало только 85 из 170 сенаторов, а для его принятия не хватило одного голоса. После чего процедура подверглась ревизии со стороны комитета по регламенту, который заявил, что в момент голосования в зале заседания не было кворума. Это поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которой в момент голосования не было.
«В это время меня не был в зале, коллеги сенаторы просили о встречах. Я понимаю содержание дискуссии, не знаю была ли она озвучена, но за счет того, что реклама отсутствует в детских передачах, это вымыло их с телевидения. Посмотрите, когда у нас идут мультики, когда дети спят или еще не проснулись…», — заявила она, отметив, что отдает свой голос в поддержку законопроекта.
После этого законопроект был вновь поставлен на голосование и принят большинством голосов.
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