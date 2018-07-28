«Они великолепны»: Оксана Фандера и Филипп Янковский открыли фестиваль цветов

Одна из самых красивых пар российского кинематографа Оксана Фандера Филипп Янковский снова стала центром внимания, появившись вместе на светском мероприятии. Гармонично подобранные образы артистов вкупе с их природным обаянием не смогли никого оставить равнодушным.

На днях в столице открылся уникальный фестиваль цветов. Один из старейших универмагов Москвы до конца лета превратился в сказочную оранжерею, пестрящую всеми красками лета. По самым скромным подсчетам, специально к фестивалю было выращено более 370 000 цветов, принадлежащих 17 разным видам.

Александр Олешко, Конечно, первыми увидеть всю красоту превратившегося в некий ботанический центр универмага пригласили звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей торжественного открытия были замечены Алика Смехова Диана Гурцкая и многие другие. Но наибольшего внимания публики все же удостоилась Филипп Янковский и Оксана Фандера. Звездная чета позировала в окружении растений в светлых и легких нарядах, которые удивительным образом сочетались между собой.