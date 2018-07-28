«Они великолепны»: Оксана Фандера и Филипп Янковский открыли фестиваль цветов 

Одна из самых красивых пар российского кинематографа Оксана Фандера и Филипп Янковский снова стала центром внимания, появившись вместе на светском мероприятии. Гармонично подобранные образы артистов вкупе с их природным обаянием не смогли никого оставить равнодушным.
На днях в столице открылся уникальный фестиваль цветов. Один из старейших универмагов Москвы до конца лета превратился в сказочную оранжерею, пестрящую всеми красками лета. По самым скромным подсчетам, специально к фестивалю было выращено более 370 000 цветов, принадлежащих 17 разным видам.
Конечно, первыми увидеть всю красоту превратившегося в некий ботанический центр универмага пригласили звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей торжественного открытия были замечены Алика Смехова, Александр Олешко, Диана Гурцкая и многие другие. Но наибольшего внимания публики все же удостоилась Филипп Янковский и Оксана Фандера. Звездная чета позировала в окружении растений в светлых и легких нарядах, которые удивительным образом сочетались между собой.
«Они даже в одежде гармонируют» «Шикарная пара» «Они в самом деле великолепны» «Столько лет вместе и так счастливы рядом» «Удивительная семья. Прям смотришь и кайфуешь», — неустанно осыпали артистов комплиментами в сети. Напомним, что Оксана и Филипп поженились в далеком 1990 году. У пары есть двое общих детей: 28-летний сын Иван Янковский, который продолжил семейную традицию и строит карьеру в кино, а также 23-летняя дочь Елизавета. Девушка тоже решила связать свою судьбу с театром и кинематографом и в данный момент является студенткой Школы-студии МХАТ.