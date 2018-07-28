Ещё
«Они великолепны»: Оксана Фандера и Филипп Янковский открыли фестиваль цветов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Они великолепны»: Оксана Фандера и Филипп Янковский открыли фестиваль цветов 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
Одна из самых красивых пар российского кинематографа Оксана Фандера и Филипп Янковский снова стала центром внимания, появившись вместе на светском мероприятии. Гармонично подобранные образы артистов вкупе с их природным обаянием не смогли никого оставить равнодушным.
На днях в столице открылся уникальный фестиваль цветов. Один из старейших универмагов Москвы до конца лета превратился в сказочную оранжерею, пестрящую всеми красками лета. По самым скромным подсчетам, специально к фестивалю было выращено более 370 000 цветов, принадлежащих 17 разным видам.
Конечно, первыми увидеть всю красоту превратившегося в некий ботанический центр универмага пригласили звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей торжественного открытия были замечены Алика Смехова, Александр Олешко, Диана Гурцкая и многие другие. Но наибольшего внимания публики все же удостоилась Филипп Янковский и Оксана Фандера. Звездная чета позировала в окружении растений в светлых и легких нарядах, которые удивительным образом сочетались между собой.
«Они даже в одежде гармонируют» «Шикарная пара» «Они в самом деле великолепны» «Столько лет вместе и так счастливы рядом» «Удивительная семья. Прям смотришь и кайфуешь», — неустанно осыпали артистов комплиментами в сети. Напомним, что Оксана и Филипп поженились в далеком 1990 году. У пары есть двое общих детей: 28-летний сын Иван Янковский, который продолжил семейную традицию и строит карьеру в кино, а также 23-летняя дочь Елизавета. Девушка тоже решила связать свою судьбу с театром и кинематографом и в данный момент является студенткой Школы-студии МХАТ.
Eva.ru: последние новости
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников «Зубы под костюм брал?»: Никита Алексеев ослепил улыбкой на «Жаре-2018» «В бедрах немного бы похудеть»: новые снимки Джулии Робертс разочаровали поклонников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР17
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»6
Видео
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение