Ещё
Участница «iВолги» из Уфы помогает справиться со стрессом с помощью сказкотерапии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Участница «iВолги» из Уфы помогает справиться со стрессом с помощью сказкотерапии 

Волга Ньюс 5 часов назад
Фото: Волга Ньюс
«У меня появилось желание писать после вебинаров по сказкотерапии. Я начала писать для друзей, уже в университете преподаватель предложил оформить мои рассказы в книгу», — говорит о своем старте Богдана.
После этого она приняла участие в форуме «Таврида» в Крыму, где выиграла грант на 100 тыс. руб., и проект состоялся.
"Личные неурядицы, переходный возраст — проблемы современных детей, я попыталась устранить их с помощью своих рассказов. Проводила тренинги под общим названием «Лисья нора» для воспитанников социального приюта. С помощью бумаги и карандашей ребята поделились сокровенным, нарисовав свои страхи и тревоги, а я рассказала им, как бороться с негативом и идти к своей мечте", — делится результатами работы девушка.
На «iВолге» Богдана хочет попробовать получить грант, чтобы продолжить свой проект и дальше помогать детям с проблемами и стрессом.
Молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.
Форум проводится под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатором выступает Администрация губернатора Самарской области.
Волга Ньюс: последние новости
Самарский цирк представляет программу "Звезды манежа" Можно ли выбрать пол ребенка при ЭКО? В Красноярском районе Самарской области пройдет этно-исторический фестиваль "Русь. Эпоха объединения"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР17
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»6
Видео
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение