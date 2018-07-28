Участница «iВолги» из Уфы помогает справиться со стрессом с помощью сказкотерапии

«У меня появилось желание писать после вебинаров по сказкотерапии. Я начала писать для друзей, уже в университете преподаватель предложил оформить мои рассказы в книгу», — говорит о своем старте Богдана.

После этого она приняла участие в форуме «Таврида» в Крыму, где выиграла грант на 100 тыс. руб., и проект состоялся.

"Личные неурядицы, переходный возраст — проблемы современных детей, я попыталась устранить их с помощью своих рассказов. Проводила тренинги под общим названием «Лисья нора» для воспитанников социального приюта. С помощью бумаги и карандашей ребята поделились сокровенным, нарисовав свои страхи и тревоги, а я рассказала им, как бороться с негативом и идти к своей мечте", — делится результатами работы девушка.

На «iВолге» Богдана хочет попробовать получить грант, чтобы продолжить свой проект и дальше помогать детям с проблемами и стрессом.

Молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.