В Саратове разыгран третий велосипед от радиостанция ENERGY

В эту субботу разыгран еще один велосипед от радиостанции ENERGY и компании «Реванш». Акция «ENERGY-ВЕЛИК», в которой саратовцы смогут получить в подарок велосипед, проводится уже третью неделю подряд.

Для этого нужно внимательно слушать радио ENERGY Саратов, а именно программу ENERGY INTERACTIVE по будням: с 17:00 до 18:00, а по выходным с 12:00 до 13:00, услышать в эфире пятизначный код от вело-замка и место в городе, где находится велосипед. С понедельника по пятницу в вечернем интерактиве ведущий произносит одну из пяти цифр от кода, а в субботу в дневном интерактиве объявляет местонахождение велосипеда. Первый участник, добравшийся до указанного места и сумевший с первой попытки открыть код вело-замка, получает приз.

В этот раз обладательницей «двухколесного коня» стала Наталья Лушникова. Она уже делает вторую попытку, чтобы получить велосипед. В прошлую субботу женщина находилась как раз возле места розыгрыша — в поселке Юбилейный, но тогда удача обошла стороной. Сегодня Наталья также чудом оказалась поблизости с местом, где спрятан велосипед — возле драматического театра. Женщина здесь гуляла с детьми. Свою историю она считает сказочной. К месту, где спрятан приз, в этот раз в течение нескольких минут подошли десять человек. Выиграть велосипед у каждого из них еще есть шанс. В следующую субботу — последний розыгрыш. Всего для акции были предоставлены четыре велосипеда от компании «Реванш».

Радиостанция ENERGY Саратов вещает на частоте 87.9 FM и входит в состав крупнейшего медиахолдинга Саратовской области — КИТ-Медиа Холдинга. С подробностями проведения акции «ENERGY-ВЕЛИК» можно ознакомиться в группе радио ENERGY Саратов в социальной сети «ВКонтакте».