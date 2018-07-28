Ещё
В Саратове разыгран третий велосипед от радиостанция ENERGY
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Саратове разыгран третий велосипед от радиостанция ENERGY 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В эту субботу разыгран еще один велосипед от радиостанции ENERGY и компании «Реванш». Акция «ENERGY-ВЕЛИК», в которой саратовцы смогут получить в подарок велосипед, проводится уже третью неделю подряд.
Для этого нужно внимательно слушать радио ENERGY Саратов, а именно программу ENERGY INTERACTIVE по будням: с 17:00 до 18:00, а по выходным с 12:00 до 13:00, услышать в эфире пятизначный код от вело-замка и место в городе, где находится велосипед. С понедельника по пятницу в вечернем интерактиве ведущий произносит одну из пяти цифр от кода, а в субботу в дневном интерактиве объявляет местонахождение велосипеда. Первый участник, добравшийся до указанного места и сумевший с первой попытки открыть код вело-замка, получает приз.
В этот раз обладательницей «двухколесного коня» стала Наталья Лушникова. Она уже делает вторую попытку, чтобы получить велосипед. В прошлую субботу женщина находилась как раз возле места розыгрыша — в поселке Юбилейный, но тогда удача обошла стороной. Сегодня Наталья также чудом оказалась поблизости с местом, где спрятан велосипед — возле драматического театра. Женщина здесь гуляла с детьми. Свою историю она считает сказочной. К месту, где спрятан приз, в этот раз в течение нескольких минут подошли десять человек. Выиграть велосипед у каждого из них еще есть шанс. В следующую субботу — последний розыгрыш. Всего для акции были предоставлены четыре велосипеда от компании «Реванш».
Радиостанция ENERGY Саратов вещает на частоте 87.9 FM и входит в состав крупнейшего медиахолдинга Саратовской области — КИТ-Медиа Холдинга. С подробностями проведения акции «ENERGY-ВЕЛИК» можно ознакомиться в группе радио ENERGY Саратов в социальной сети «ВКонтакте».
САРАТОВ24: последние новости
В Аркадаке реставратор старых мотоциклов не променяет их на дорогой джип Под Саратовом пройдет фестиваль пирога Саратов готовится отметить юбилей Крещения Руси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные группы, которые обожали в СССР17
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»
Нелепости в фильмах, которые все пропустили5
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»6
Видео
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение