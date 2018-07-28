Главные тайны встречи Молотова с Гитлером в 1940 году

13 ноября 1940 года в Берлине состоялась вторая и последняя встреча наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова с Адольфом Гитлером. «Что это было?», — историки спорят до сих пор.

Инструкции Сталина и засекреченные документы

Молотов прибыл в Берлин по приглашению немецкой стороны пасмурным утром 12 ноября. В составе многочисленной советской делегации были даже официантка и парикмахер. Советских дипломатов встретили исполнением Интернационала. Визит длился 2 дня, уже 14 ноября Молотов покинул столицу Германии после «трудных переговоров». [С-BLOCK]

В течение долгих лет главной загадкой были инструкции, которые Молотов получал от Сталина накануне и во время визита. Лишь спустя полвека в личных архивах и в архивах Общего отдела ЦК КПСС были найдены шифрограммы Молотова и директивы Сталина. Есть ли еще какие-либо документы об этой встрече? Что это? Где искать? Быть может, когда все советские архивы будут рассекречены, нас ждет удивительное открытие, вроде черновика неотправленного письма Сталина к Гитлеру. Или отправленного?

Секретное послание от Сталина

Визит Молотова в рейх — последняя советско-германская встреча на высочайшем уровне: второе лицо в СССР непосредственно контактировало с фюрером. В настоящий момент ход встречи почти полностью, едва ли не поминутно, реконструирован: где сидел Гитлер, во что был одет Риббентроп, знаменитая шутка Молотова во время воздушного налета на Берлин: «Если Германия победила Англию, то почему мы сейчас прячемся в бомбоубежище?». [С-BLOCK]

И все-таки трудно отделаться от мысли, что самое главное от нас ускользнуло. Было еще что-то, какое-то тайное послание, которое один вождь «передал» другому. Дипломатия такого класса ритуальна, официоз порой несет меньше информации, чем знаковые, понятные только избранным, мелочи. Кто-то назовет это разновидностью исторического оккультизма, но, согласитесь, чужой волосок под подушкой значит больше, чем комплименты, охапка цветов и вкусно приготовленный ужин на столе.

Хотят ли русские войны

За полтора месяца до поездки Молотова между Германией, Италией и Японией был заключен Тройственный пакт о разграничении сфер влияния. Поскольку в Москве этот документ мог быть воспринят как недружественный акт, вскоре Сталин получает письменное предложение от Риббентропа присоединиться к державам Оси. [С-BLOCK]

Рассматривал ли Сталин возможность принять это предложение или отнесся к нему как к дипломатическому жесту? В Берлине Молотов занял жесткую позицию, от обсуждения многих тем уклонялся, заставляя, в свою очередь, уклоняться и немцев. Переговоры, по общему мнению, не получились продуктивными. Был ли этот провал ошибкой Молотова или следствием жестких инструкций из Кремля?

Раздел сфер влияния

Главной темой встречи стало обсуждение сфер будущего влияния двух стран. Немцы предлагали СССР обратить внимание на южное направление, на осуществление давней мечты русского империализма — контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, — и раздел шкуры Британской империи. Молотова больше всего интересовали Балканы и Финляндия. [С-BLOCK]

Даже если мы примем версию, что стороны всю дорогу просто обманывали друг друга, не стоит недооценивать потенциал гуманитарных технологий. В каком-то идеальном мире дипломатическое решение наверняка существовало, просто его не удалось найти?

Большой театр

Заметки на полях встречи пестрят красноречивыми ремарками: «Холодно заметил», «Внезапно потемнел», «Неожиданно перевел тему разговора». Нет сомнений, что перед нами разворачивается сцена из большого театра. Сюжет пьесы пишется на ходу, актеры сочиняют реплики и немедленно их подают. Шекспир отдыхает. Читая воспоминания об этих переговорах, ловишь себя на том, что пытаешься уловить: кто сфальшивил? Почему Гитлер вдруг надолго замолчал? Шутка Молотова — домашняя заготовка или экспромт? Но, как в любом подлинно большом театре, все, что за кулисами — остается за кулисами.

Последние сомнения

Сразу после окончания встречи обе стороны активизировали подготовку к будущей войне. Гитлер вскоре подпишет план «Барбаросса». Сталин тоже не сидит, сложа руки. [С-BLOCK]

По одним несомненным признакам, вроде совершенно конкретных директив Гитлера готовиться к нападению на СССР и советским штабным играм, где сталинские генералы двигали фишки «танковых дивизий» от своих границ вглубь Европы — столкновение было неизбежно. По другим признакам — ну, зачем русским отправлять без пяти минут противнику миллионы тонн нефти, а немцам чертежи самого современного вооружения? — обе страны видели друг в друге долгосрочного стратегического партнера. А директивы и медленное стягивание дивизий к границам — это «хочешь мира, готовься к войне»; план «Б», который любая приличная страна должна иметь на всякий случай. Была ли встреча Гитлера и Молотова последней частью заранее продуманного дьявольского плана или же две страны действительно пытались, но не смогли договориться и, как минимум, отложить начало войны на неопределенно долгий срок?

Кто кого перехитрил?