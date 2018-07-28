Во Фридландских воротах прошла торжественная презентация книги краеведа Владимира Воронова

Истории жизни людей послевоенного Калининграда. Во Фридландских воротах прошла торжественная презентация книги краеведа Владимира Воронова . Его проект представляет собой уникальное собрание снимков из семейных альбомов.

Помимо редких фотографий в книге можно увидеть и выдержки из советских газет, документы, обороты открыток. Все это позволяет больше узнать об истории конкретного снимка. Материал Владимир Воронов собирал почти 10 лет. Свои старые фотографии предоставило больше 100 человек, среди них как жители Калининграда, так и других городов.

Владимир Воронов, краевед:

— Ну, я бы сказал, что ключевой момент — это работа ГТРК. Она как раз дала вот эту возможность активизировать работу над этим проектом и довести эту информацию до жителей нашего города.